Η ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s of London θα συνεχίσει να παρέχει κάλυψη για πλοία που ταξιδεύουν μέσω των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και καθώς οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν την περιοχή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Patrick Tiernan και όσα δήλωσε στο Bloomberg.

Οι ναυλωτές που αναζητούν ασφάλιση για δεξαμενόπλοια που περνούν από τα στενά «είναι προς το παρόν αρκετά σπάνιοι, επειδή οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην ασφάλεια και την προστασία», δήλωσε ο Tiernan στο Bloomberg Television σε συνέντευξή του την Πέμπτη. Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου, καθώς και φυσικό αέριο, λιπάσματα και άλλα προϊόντα – έχει ουσιαστικά σταματήσει από τότε που οι United States και το Israel ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Iran στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρότι η Lloyd’s Market Association έχει δηλώσει ότι η ασφάλιση για πλοία στην περιοχή παραμένει διαθέσιμη, τα ασφάλιστρα θαλάσσιου κινδύνου έχουν εκτοξευθεί, καθώς το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει πλοία που διέρχονται από το πέρασμα. Άτομα με γνώση του θέματος δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το κόστος κάλυψης έχει αυξηθεί περίπου στο 5% της αξίας ενός πλοίου, δηλαδή περίπου πέντε φορές υψηλότερα από τα επίπεδα των πρώτων ημερών του πολέμου με το Ιράν.

«Στους θαλάσσιους πολεμικούς κινδύνους, υπάρχει πιο άμεση και δυναμική τιμολόγηση», δήλωσε ο Tiernan. «Μπορεί να δεις αιχμές στις τιμές και μπορεί να δεις τις τιμές να πέφτουν αρκετά γρήγορα.»

Τα ασφάλιστρα σε τέτοιους τομείς τείνουν να αυξάνονται απότομα κατά τη διάρκεια κρίσεων, αλλά να παραμένουν σχετικά χαμηλά σε περιόδους ειρήνης, πρόσθεσε ο Tiernan, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιοι πολεμικοί κίνδυνοι αποτελούν σχετικά μικρό μέρος της ευρύτερης ασφαλιστικής βιομηχανίας.

«Η κάλυψη παρέμεινε και παραμένει σε ισχύ, αλλά πλέον μπορεί να επανεξετάζεται κατά περίπτωση, αντικατοπτρίζοντας την αντίληψη του κινδύνου», ανέφερε η Κοινή Επιτροπή Πολέμου της LMA σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της την Πέμπτη. Όπως επίσης ανέφερε, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 25 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Η US International Development Finance Corp. ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου ότι συνεργάζεται με την ασφαλιστική Chubb Ltd. σε ένα σχέδιο αντασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων, με στόχο την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα στενά. (Σημείωση συντάκτη: Η Moody’s Ratings ανέφερε ότι το σχέδιο αντασφάλισης είναι απίθανο να επιλύσει τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς προς το παρόν δεν καλύπτει ευθύνη.)

Πηγή: Bloomberg, insurancejournal