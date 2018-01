Τα Εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Εργαστήρια Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στις 10 Ιανουαρίου 2018.

Τα δύο Εργαστήρια προσφέρουν υψηλού επιπέδου έργο στη διδασκαλία και στην έρευνα σύγχρονων μεθόδων στο μάνατζμεντ, τα χρηματοοικονομικά, την τραπεζική, την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, την πρόβλεψη και την ανάλυση δεδομένων.

Συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού όπως Η.Π.Α. (University of Florida), Γαλλία (Audencia Nantes School of Management), Αγγλία (University of Surrey, Ecole Superieure de Commerce de Paris), κ.λπ.

Το φλουρί έπεσε στον υπ. Διδάκτορα του Πανεπιστήμιου Κρήτης Γιώργο Φακωτάκη.