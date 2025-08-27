Σε προσωποποιημένες αυξήσεις ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων προβαίνουν όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, με σκοπό τη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων τους και κύριο στόχο να θέσουν εκτός χαρτοφυλακίου τους οδηγούς που προκαλούν επανειλημμένα τροχαία ατυχήματα.

Μέσω του πολυπαραμετρικού συστήματος το οποίο χρησιμοποιούν πλέον οι περισσότερες ασφαλιστικές για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής τους πολιτικής, έχουν τη δυνατότητα όχι απλά να καθορίζουν τις αυξητικές μεταβολές των ασφαλίστρων ανά μικρές ομάδες ασφαλισμένων ή συγκεκριμένες ομάδες οχημάτων, αλλά και να τιμολογούν σε καθαρά ατομικό επίπεδο.

Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουν τους μη ασφαλίσιμους κινδύνους, για τους οποίους ορίζουν ένα απαγορευτικό ασφάλιστρο που ουσιαστικά υποχρεώνει τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες οχημάτων να αλλάξουν ασφαλιστική εταιρεία.

Βέβαια, από την άλλη, με την πρακτική τους αυτή οι ασφαλιστικές έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν σε ανταγωνιστικότερα επίπεδα τα τιμολόγιά τους για το υγιές κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους.