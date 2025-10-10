Την Τετάρτη 08/10/2025 έλαβε χώρα στην Αίθουσα «Ναπολέων Σουκατζίδης» της ΕΛΕΠΑ, στην Αθήνα, η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Λύχρου καλωσόρισε τους Συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, οι οποίοι στην συνέχεια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα της τριετούς θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. αλλά και για τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία (απολογισμό) της Ένωσης. Στα πλαίσια γενικότερης ενημέρωσης, οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσιάστηκαν στα Μέλη και ενημέρωσαν για την υποψηφιότητα τους και τους στόχους τους.

Τη Γενική Συνέλευση, παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του ΕΕΑ και Μέλος μας κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, καθώς και ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΕΑΕ, κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ., ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγησαν με αλφαβητική σειρά :