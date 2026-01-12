Πόσες φορές έχουμε ακούσει ιστορίες για ταξίδια που δεν πήγαν όπως τα φανταζόμασταν; Μια καθυστέρηση πτήσης, μια χαμένη βαλίτσα, μια ξαφνική ασθένεια στο εξωτερικό… γεγονότα που μπορεί να συμβούν στον καθένα μας, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα και οικονομικά, αρκεί να υπάρχει ταξιδιωτική ασφάλιση.

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου*

Τι είναι η ταξιδιωτική ασφάλιση;

Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που μας προστατεύει από οποιοδήποτε απρόοπτο μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού — είτε πρόκειται για διακοπές, είτε για επαγγελματική μετακίνηση, εντός ή εκτός Ελλάδας.

Πρακτικά, είναι η ομπρέλα προστασίας που μας εξασφαλίζει ότι, όπου κι αν βρεθούμε, θα έχουμε ιατρική φροντίδα, οικονομική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά αλλά εξίσου σημαντικό να χρειαστεί να διαχειριστούμε μόνοι μας δύσκολες καταστάσεις.

Ποιοι μπορούν να την αποκτήσουν;

Η ταξιδιωτική ασφάλιση απευθύνεται σε όλους:

Μεμονωμένους ταξιδιώτες , για επαγγελματικά ή προσωπικά ταξίδια.

, για επαγγελματικά ή προσωπικά ταξίδια. Οικογένειες ή ομάδες ταξιδιωτών , που θέλουν να ταξιδεύουν με σιγουριά.

, που θέλουν να ταξιδεύουν με σιγουριά. Ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδιών (ομαδικά προγράμματα) , που επιθυμούν να προσφέρουν επιπλέον αξία στους πελάτες τους.

Τι είδους κάλυψη μπορούμε να πάρουμε;

Εδώ είναι το ωραίο: η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν είναι «μία και μοναδική». Μπορούμε να την πάρουμε όπως μας βολεύει:

Μονοταξιδιωτική κάλυψη:

Για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ιδανική όταν ταξιδεύουμε σποραδικά ή πρόκειται για ταξίδι μεγάλου κόστους. Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση:

Μας καλύπτει για όλα τα ταξίδια μέσα στο έτος, μέχρι έναν μέγιστο αριθμό ημερών ανά ταξίδι (π.χ. 30 μέρες ή 60 μέρες). Μπορεί να είναι μόνο για Ευρώπη (περιορίζουμε το κόστος)

ή παγκόσμια

Και εδώ είναι το μυστικό – αν ταξιδεύουμε 2 φορές τον χρόνο και πάνω, η ετήσια κάλυψη βγαίνει συνήθως πολύ πιο οικονομική από το να κάνουμε ασφάλιση κάθε φορά.

Έτσι δεν χρειάζεται να το θυμόμαστε κάθε φορά που κλείνουμε εισιτήρια — ξέρουμε ότι είμαστε ήδη καλυμμένοι.

Τι καλύπτει;

Οι παροχές της ταξιδιωτικής ασφάλισης διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα και τη χώρα προορισμού, ωστόσο οι βασικές καλύψεις περιλαμβάνουν:

1. Υγεία και ιατρική περίθαλψη:

Κάλυψη ιατρικών δαπανών εντός ή εκτός νοσοκομείου.

εντός ή εκτός νοσοκομείου. Κάλυψη φαρμάκων και εξετάσεων.

και εξετάσεων. Κάλυψη περιστατικών COVID-19 .

. Υγειονομική μεταφορά σε κοντινή μονάδα ή επαναπατρισμός.

σε κοντινή μονάδα ή επαναπατρισμός. Απευθείας εξυπηρέτηση μέσω συντονιστικού κέντρου 24/7, χωρίς προκαταβολή χρημάτων.

2. Ατύχημα και απώλεια ζωής:

Απώλεια ζωής από ατύχημα .

. Μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα από ατύχημα.

από ατύχημα. Έξοδα μεταφοράς σωρού και επαναπατρισμός μελών οικογένειας.

3. Οικονομικές απώλειες:

Ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Καθυστέρηση πτήσης ή αποσκευών .

. Απώλεια αποσκευών ή ταξιδιωτικών εγγράφων .

. Έξοδα νομικής προστασίας και κάλυψη αστικής ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκαλέσουμε σε τρίτους.

Πόσο κοστίζει;

Πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν ότι η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι πολυτέλεια, όμως στην πραγματικότητα είναι από τις πιο οικονομικές ασφαλίσεις που υπάρχουν.

Ενδεικτικά:

Ένας άνδρας 50 ετών που ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ανώτατο όριο κάλυψης 6 εκατομμύρια ευρώ, πληρώνει περίπου 11 € την ημέρα.

Αν σκεφτούμε ότι ένα απλό περιστατικό νοσηλείας στο εξωτερικό μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ, το ποσό αυτό είναι πραγματικά αμελητέο.

Χαρακτηριστικά και όρια κάλυψης:

Μπορούν να ασφαλιστούν ηλικίες: από 6 μηνών έως 75 ετών . (για μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να γίνει αποδοχή από την εταιρία)

. (για μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να γίνει αποδοχή από την εταιρία) Όρια ιατροφαρμακευτικών δαπανών: από 30.000 € έως 6.000.000 € , ανάλογα με το πρόγραμμα.

, ανάλογα με το πρόγραμμα. Απαλλαγές (δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου): από 0 € έως 300 € .

(δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου): από . Η κάλυψη ενεργοποιείται αυτόματα από τη στιγμή που ξεκινά το ταξίδι και διαρκεί έως την επιστροφή στο σπίτι μας.

Γιατί τη χρειαζόμαστε;

Ένα απλό περιστατικό, όπως μια ίωση, μια θλάση ή μια απώλεια αποσκευών, μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο οικονομικό και ψυχολογικό βάρος όταν είμαστε μακριά από το σπίτι μας. Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρει ηρεμία, σιγουριά και πρακτική υποστήριξη, ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Επιπλέον, για ταξίδια σε χώρες της Σένγκεν, η ύπαρξη ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική για την έκδοση βίζας.

Αλλά ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτική, αποτελεί την πιο έξυπνη κίνηση πρόληψης.

Η ουσία.

Τα ταξίδια είναι εμπειρίες που αξίζει να ζούμε χωρίς άγχος. Και η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι το μικρό εκείνο βήμα που μετατρέπει ένα πιθανό πρόβλημα σε απλή… αναποδιά. Με λίγα ευρώ την ημέρα, εξασφαλίζουμε ότι ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα μας βρει απροετοίμαστους.

Γιατί τα καλύτερα ταξίδια είναι εκείνα που νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς να απολαύσουμε.

Μιλάμε ασφαλιστικά, επιλέγουμε σωστά!»

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Με διευρυμένη πρόσβαση και άριστη συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά δημιούργησε την wedo.insure και μαζί με την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα της διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών και προστατεύουν τα όνειρά τους. Άλλωστε στόχος της ιδίας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ως ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Πιστεύει ότι το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δείτε εδώ πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία.