Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας 2026;

Τα τέλη κυκλοφορίας του κάθε οχήματος εξαρτώνται από την ημερομηνία ταξινόμησής του για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31.10.2010 . Των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.

. Των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον του οχήματος. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά την 1.11.2010 ή αργότερα. Των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος.

Παρακάτω οι πίνακες για κάθε κατηγορία ξεχωριστά κι αναλυτικά.

1η κατηγορία: Πρώτη ταξινόμηση οχήματος μέχρι και την 31.10.2010

Αυτή η κατηγορία χωρίζεται σε τρεις επιμέρους σύμφωνα πάλι με την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους. Κάθε επιμέρους κατηγορία έχει διαφορετικά τέλη.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης έως το έτος 2000. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης από το έτος 2001 έχω το 2005. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης από το έτος 2005 έως τις 31.10.2010.

Παρακάτω θα βρεις τους πίνακες με τα τέλη κυκλοφορίας της κάθε κατηγορίας. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα.

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000

Κατηγορία Κυλινδρισμός Κινητήρα (cc) Ετήσια Τέλη (€) Α Έως 300 22 Β 301-785 55 Γ 786-1.071 120 Δ 1.072-1.357 135 Ε 1.358-1.548 225 ΣΤ 1.549-1.738 250 Ζ 1.739-1.928 280 Η 1.929-2.357 615 Θ 2.358-3000 820 Ι 3.001-4.000 1.025 Κ 4.001 και άνω 1.230 Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης μέχρι και την 31.12.2000

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία Κυλινδρισμός Κινητήρα (cc) Ετήσια Τέλη (€) Α Έως 300 22 Β 301-785 55 Γ 786-1.071 120 Δ 1.072-1.357 135 Ε 1.358-1.548 240 ΣΤ 1.549-1.738 265 Ζ 1.739-1.928 300 Η 1.929-2.357 630 Θ 2.358-3000 840 Ι 3.001-4.000 1.050 Κ 4.001 και άνω 1.260 Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης από 1.1.2001 μέχρι και την 31.12.2005

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 έως 31.10.2010

Κατηγορία Κυλινδρισμός Κινητήρα (cc) Ετήσια Τέλη (€) Α Έως 300 22 Β 301-785 55 Γ 786-1.071 120 Δ 1.072-1.357 135 Ε 1.358-1.548 255 ΣΤ 1.549-1.738 280 Ζ 1.739-1.928 320 Η 1.929-2.357 690 Θ 2.358-3000 920 Ι 3.001-4.000 1.150 Κ 4.001 και άνω 1.380 Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης από 1.1.2006 μέχρι και την 31.10.2010

2η κατηγορία: Πρώτη ταξινόμηση οχήματος από την 1.11.2010 κι ύστερα

Τα οχήματα αυτής της κατηγορίας χωρίζονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, πάλι σύμφωνα με την ημερομηνία ταξινόμησής του για πρώτη φορά. Κάθε επιμέρους κατηγορίας έχει διαφορετικά τέλη.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης από 1.11.2010 έως και την 31.12.2020. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης από 1.1.2021 έως και σήμερα.

Παρακάτω θα βρεις τους πίνακες με τα τέλη κυκλοφορίας της κάθε υποκατηγορίας. Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1.11.2010 έως και την 31.12.2020.

Διοξείδιο του άνθρακα ανα χλμ (γρμ. C02 ανα χλμ.) Τέλη ανα γραμμάριο εκπομπών CO2 (σε ευρώ) Εύρος τελών κυκλοφορίας ανά κατηγορία (σε ευρώ) 0-90 0€ 0€ 91-100 0,90€ 81,9€ – 90€ 101-120 0,98€ 98,98€ – 115,25€ 121-140 1,20€ 145,2€ – 168€ 141-160 1,85€ 260,85€ – 296€ 161-180 2,45€ 394,45€ – 441€ 181-200 2,78€ 503,18€ – 556€ 201-250 3,05€ 613,05€ – 762,5€ Άνω των 251 3,75€ 933,72€ + Το εύρος των τελών κυκλοφορίας οχημάτων με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης από 1.11.2010 έως 31.12.2020

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1.1.2021 έως και σήμερα

Διοξείδιο του άνθρακα ανα χλμ (γρμ. C02 ανα χλμ.) Τέλη ανα γραμμάριο εκπομπών CO2 (σε ευρώ) Εύρος τελών κυκλοφορίας ανά κατηγορία (σε ευρώ) 0-122 0€ 0€ 123-139 0,64€ 78,72€ – 88,96€ 140-166 0,70€ 98€ – 116,2€ 167-208 0,85€ 141,95€ – 176,8€ 209-224 1,87€ 390,83€ – 418,88€ 225-240 2,20€ 495€ – 528€ 241-260 2,50€ 602,5€ – 650€ 261-280 2,70€ 704,7€ – 756€ Άνω των 281 2,82€ 792,42€ + Το εύρος των τελών κυκλοφορίας οχημάτων με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης από 1.11.2010 έως 31.12.2020

Όλοι οι τρόποι πληρωμής τελών κυκλοφορίας

Έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας 2026 με τρεις τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έκδοση ή η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου.

Μέσω μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών

Επισκέψου οποιοδήποτε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών μιας τράπεζας μαζί με ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του ειδοποιητηρίου. Ακολούθησε τις οδηγίες στην οθόνη και σκάναρε το QR code που βρίσκεται στη (συνήθως πάνω δεξιά) γωνία του ειδοποιητηρίου. Μέσω e-banking

Μέσω e-banking, εφόσον υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή της εκάστοτε τράπεζας. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστείς τον 23ψήφιο κωδικό RF από το ειδοποιητήριο (βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο και ακολουθεί τα γράμματα «RF»). Σε τράπεζα ή ΕΛΤΑ

Έχοντας τυπώσει το ειδοποιητήριο, μπορείς να επισκεφτείς το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα ή κάποιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και να πληρώσεις στο ταμείο.

Πού βρίσκω και πώς εκτυπώνω το σήμα αυτοκινήτου;

Έχεις δύο τρόπους να εκδώσεις το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας ως κάτοχος αυτοκινήτου:

Πρώτος τρόπος: Με κωδικούς taxisnet

Με τους κωδικούς taxisnet του ιδιοκτήτη του οχήματος, η διαδικασία έκδοσης του ειδοποιητηρίου έχει ως εξής:

Μπαίνεις στην εφαρμογή MyCar , πατώντας την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ». Εισάγεις τους σωστούς κωδικούς taxisnet και πατάς «ΣΥΝΔΕΣΗ». Επιλέγεις το «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» και μετά το πεδίο «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων». Επιβεβαιώνεις το ΑΦΜ και το έτος (εν προκειμένω το 2024) που εμφανίζονται στην οθόνη ότι είναι τα σωστά και έπειτα εισάγεις τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Για να το εκτυπώσεις ή αποθηκεύσεις στη συσκευή σου, πατάς στην επιλογή «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας.»

Δεύτερος τρόπος: Χωρίς κωδικούς taxisnet

Χωρίς τους κωδικούς taxisnet, θα χρειαστεί να εισάγεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία μόνος σου. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Επισκέπτεσαι τη σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εισάγεις τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος. Πατάς «Εκτύπωση.»

Πώς θα ελέγξω αν έχω πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας;

Για να ελέγξεις αν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου για το τρέχον έτος, μπες στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία είναι γρήγορη:

Εισάγεις το ΑΦΜ σου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σου και το έτος .

σου, τον του οχήματός σου και το . Πατάς το κουμπί «Εκτύπωση» και αμέσως έχεις την απάντηση στην οθόνη σου.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: πλατφόρμα myCar για όσους έχουν υποβάλει αίτηση ακινησίας

Μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ μπορείς να άρεις την ακινησία του αυτοκινήτου σου και να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, αναλογικά με την περίοδο που θα δηλώσεις ότι θα κινείς το όχημα.

Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών με πρώτη ταξινόμηση έως 31.12.2000 θα πλήρωνες για όλο το έτος 250 ευρώ.

Ωστόσο, αν επιθυμείς να το κυκλοφορήσεις για

3 μήνες (π.χ. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο), τότε θα πληρώσεις 62,50€

(π.χ. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο), τότε θα πληρώσεις 7 μήνες (π.χ. Ιούνιο με Δεκέμβριο), τότε πληρώσεις 145,8€

Έτσι, μπορείς να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους πόσους μήνες θα κυκλοφορείς το αυτοκίνητό σου και δεν χρειάζεται καν να επισκεφτείς μια Δ.Ο.Υ.

⚠️Προσοχή: Αν το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία έστω και μία μέρα κάποιου μήνα, τότε οφείλεις να πληρώσεις τα τέλη ολόκληρου του μήνα.

Ποια είναι η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026;

H προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026 είναι:

έως 31/12 του 2025.

την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πότε δεν χρειάζεται να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία στη ΔΟΥ πριν την έναρξη του έτους, δηλαδή πριν την 1/01/2026

Η δήλωση ακινησίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της ίδιας πλατφόρμας MyCar , χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείς τη ΔΟΥ της περιοχής σου.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής του MyCar της ΑΑΔΕ μπορείς:

Να θέσεις σε ψηφιακή ακινησία το όχημα, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του.

Να άρεις την ακινησία του οχήματος, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του.

Να εκτυπώσεις το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας τους έτους.

Να λάβεις τη βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Να ενημερωθείς για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας προηγούμενου έτους.

⚠️Προσοχή: Για να θέσεις πάλι σε κίνηση το όχημα σου εντός του 2026, θα χρειαστεί να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας του εναπομείναντος έτους. Μπορείς να τα πληρώσεις όλα μαζί στο τέλος του έτους ή κάθε μήνα ξεχωριστά, εφόσον πρώτα δηλώσεις τους μήνες για τους οποίους θα κινηθεί το όχημα σου.

Πρόσθετες Υπηρεσίες:

Μέσω της εφαρμογής MyCar μπορείς να πραγματοποιήσεις διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες αυτοκινήτου όπως είναι η εκτύπωση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας σου προκειμένου να την χρησιμοποιήσεις για:

Μεταβίβαση οχήματος.

Εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό.

Επαναταξινόμηση οχήματος.

Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής της και χορηγείται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα π.χ. για ηλεκτρονική έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Πώς βρίσκω απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας;

Μπαίνοντας στην εφαρμογή του MyCar και εισάγοντας τα στοιχεία σου, μπορείς να ενημερωθείς για πιθανά απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Μπορώ να μην πληρώσω τέλη κυκλοφορίας, αλλά να κινώ το αυτοκίνητό μου;

Όχι.

Δεν μπορείς να μην πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου και να το κυκλοφορείς κανονικά. Ο μόνος τρόπος για να μην πληρώσεις τα τέλη είναι να θέσεις σε ψηφιακή ακινησία το όχημα και να μη το κινείς.

Υπάρχει πρόστιμο αν δεν πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας;

Ναι.

Σε περίπτωση που το όχημα βρεθεί με απλήρωτα τέλη τότε επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής ανάλογα με το διάστημα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

Αν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου 2026, επιβαρύνεσαι με πρόστιμο ίσο με το 25% του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

του ύψους των τελών κυκλοφορίας. Αν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου 2026, επιβαρύνεσαι με πρόστιμο ίσο με το 50% του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

του ύψους των τελών κυκλοφορίας. Αν πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά επιβαρύνεσαι με πρόστιμο ίσο με το 100% του ύψους των τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, θα πληρώσεις τα τέλη διπλά.

του ύψους των τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, θα πληρώσεις τα τέλη διπλά. Αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ, τότε το πρόστιμο είναι μηδενικό.

Αν το όχημα είχε τεθεί σε ακινησία και βρεθεί εν κινήσει ή παρκαρισμένο σε δημόσιο χώρο χωρίς πληρωμένα τα τέλη, τότε:

Αίρεται η ακινησία του οχήματος.

του οχήματος. Επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας .

. Επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής .

. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000€.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.

Πώς πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας αν είμαστε πολλοί οι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου;

Αυτή η περίπτωση μοιάζει περίπλοκη αλλά δεν είναι καθόλου.

Τα τέλη κυκλοφορίας θα εκδοθούν για όλα τα Α.Φ.Μ. που είναι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου, ωστόσο, αρκεί μόνο ένας να πληρώσει το ποσό. Η παγίδα κρύβεται στο ότι αν δεν πληρωθούν τα τέλη, τότε ο κάθε ένας ιδιοκτήτης θα είναι συνυπόχρεος για το πρόστιμο.

Πλέον διεξάγονται και ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι από το κράτος με στόχο να εντοπίσουν οχήματα με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, έλλειψη ΚΤΕΟ αλλά και χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου.

Το Pricefox συνιστά σε όλους τους οδηγούς να τηρούν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, ώστε να παραμένουν νόμιμοι και να αποφεύγουν τα πρόστιμα και τις πρόσθετες χρεώσεις.