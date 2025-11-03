Ξεκινάω με αθλητική διάθεση. Ξεκίνησε βλέπετε το Σάββατο που μας πέρασε το Hellenic Championship του Association of Tennis Professionals (ATP) στο ΟΑΚΑ και ο νεοσύστατος Μεσίτης, Agora Insurance, βρήκε ευκαιρία να διαφημιστεί στο ευρύτερο κοινό ως χορηγός της διοργάνωσης.

γράφει: Insurance Tipster

Χορηγός είναι επίσης και η NN Ασφαλιστική. Οι λάτρεις του αθλήματος σπεύσατε να το παρακολουθήσετε καθώς το τουρνουά θα διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα. Καλό timing θα πω εγώ, καθώς αύριο, στο Μουσείο Ακρόπολης, θα πραγματοποιηθεί high end τελετή/ δείπνο για την επίσημη έναρξη εργασιών του νέου Μεσίτη στην Ελληνική Αγορά. Fabulous.

Μέσα στην εβδομάδα επίσης – προς τα τέλη – θα μάθουμε και τα σχέδια της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας για την Ασφαλιστική της δραστηριότητα. Θα αγοράσει Ασφαλιστική; Θα αποκτήσει μειοψηφικό πακέτο σε Ασφαλιστική; Θα ξεκινήσει συνεργασία με Ασφαλιστική; Θα μας λυθεί η απορία σύντομα.

Την περασμένη εβδομάδα γνωρίσαμε από κοντά και το νέο ιδιοκτήτη της MEGA BROKERS. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο κ. Igor Rusinowski, πολυσχιδής, ορειβάτης στον ελεύθερό του χρόνο και με… «άγριες» διαθέσεις για ανάπτυξη σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – φυσικά με τη βοήθεια του νέου Chief Growth Officer του ομίλου Unilink, Τάσου Χατζηθεοδοσίου. Ένας Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος κατά γενική ομολογία, έπαιξε τα ρέστα του και… κέρδισε (σίγουρα τις εντυπώσεις αλλά και μερικά εκατομμύρια) με το deal που έκλεισε. Και αυτό δε το λέμε εμείς, αλλά η πλειοψηφία των στελεχών της αγοράς, που στα πηγαδάκια της, του δίνουν respect.

Εντείνεται ο ανταγωνισμός στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και όπως όλα δείχνουν οι μελλοντικοί leaders της αγοράς – Μεσίτες & Πράκτορες θα προκύψουν μόνο μέσω M&A καθώς εντός και εκτός συνόρων «βρέχει» λεφτά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα μεγέθη τους αλλά και για τα μεγέθη των Ασφαλιστικών Εταιρειών μπορείτε να αγοράσετε την 33η έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας»,από τις Εκδόσεις Δ. Ρουχωτάς. Εγγύηση.

Ξέρετε τι άλλο είναι εγγύηση; Και οι δύο εμπνευστές της (Χατζηθεοδοσίου & Γαβαλάκης) αξίζουν αναγνώριση και συγχαρητήρια. Η Εθνική Συνδιάσκεψη Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που έγινε φέτος για 7η χρονιά στο Περιστύλιο του Ζάππειου (παρακαλώ παρακαλώ) παρουσία του Επόπτη της αγοράς μας, Σταύρου Κωνσταντά (για 1η φορά παρόν σε εκδήλωση της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) όπως επίσης και εκπροσώπου από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Υπουργών, Βουλευτών, CEO Ασφαλιστικών Εταιρειών και αρκετών δημοσιογράφων. Μια πρωτοβουλία των ΕΕΑ, ΕΕΘ & ΕΕΠ που έχει γίνει πλέον θεσμός, δίνοντας στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, την ετήσια εκδήλωση που τις αναλογεί και αξίζει. We are proud of you guys.

Ολιγοπώλιο χαρακτήρισε ο Π. Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της GENERALI τον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ομιλία του στο 4ο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος με τίτλο «Χαρτογραφώντας το μέλλον στις ασφαλίσεις υγείας» και με το δίκιο του. Μάλλον για αυτό η εταιρεία του, εξαγόρασε πρόσφατα την Ευρωκλινική καθώς πέρα από αδικία προς τους καταναλωτές (μιλάω για την ύπαρξη ενός ολιγοπωλίου) αυτό είναι και μια πολύ καλή επιχειρηματική ευκαιρία να ενταθεί ο ανταγωνισμός που κατά γενική ομολογία…δεν υπάρχει. On fire ο Π. Δημητρίου για ακόμη μια φορά καθώς παράλληλα ρώτησε ευθέως τον Υφυπουργό Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους αν μπορούν (οι Ασφαλιστικές εταιρείες) να χρησιμοποιούν τις δημόσιες δομές και υπηρεσίες έναντι αντιτίμου με τον υφυπουργό να του απαντάει δημοσίως και με αυτοπεποίθηση…ΝΑΙ. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αξίζει να την παρακολουθηθούμε. I’ll keep you posted. Πάντως, αν με ρωτάτε, εγώ τον ακούω για Πρόεδρο της ΕΑΕΕ όταν ολοκληρωθεί η θητεία του Σαρρηγεωργίου στα τέλη του 2026 που ομολογουμένως έχει βάλει ψηλά τον πήχη. Ένας Σαρρηγεωργίου που όπως μάθαμε από την ανακοίνωση του νέου μετόχου της Eurolife FFH – Eurobank – θα αποκτήσει την υψηλή εποπτεία σίγουρα στην Eurolife General Insurance ως εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ και θα προταθεί για την ίδια θέση αλλά με μη εκτελεστικό χαρακτήρα στην ERBA. Μεγάλο το έργου του και με αποτύπωμα η συνεισφορά του τόσο στην εταιρεία που μετέτρεψε από Μεσιτική σε Ασφαλιστική, leader του κλάδου και φυσικά στην Ασφαλιστική Αγορά με τις προτάσεις του και τις πρωτοβουλίες του όλα αυτά τα χρόνια.

Κλείνουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας σχολιάζοντας την πρόσφατη πρωτοβουλία της INTERAMERICAN στην πλατεία Συντάγματος. Δε θα επεκταθώ στο τι έκανε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο δείτε εδώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι για να καταφέρουμε να μας μάθε ο κόσμος πρέπει να βγούμε προς τα έξω. Στο δρόμο ή στα social media και η INTERAMERICAN έκανε και τα δύο με πρόγραμμα και μπράβο της.