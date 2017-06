Τέσσερα εκατομμύρια θάνατοι από τη… ζυγαριά

data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">

Μεγάλη διεθνής μελέτη έδειξε ότι δεν χρειάζεται να διαγνωστεί κάποιος ως παχύσαρκος, για να χάσει τη ζωή του από ασθένειες, που σχετίζονται με τα παραπανίσια κιλά. Και λίγο παραπάνω να ζυγίζει, κινδυνεύει. Από τα τέσσερα εκατομμύρια άτομα – παιδιά και ενήλικες – των οποίων οι θάνατοι αποδόθηκαν στο υπερβολικό σωματικό βάρος το 2015, σχεδόν το 40% δεν θεωρήθηκε κλινικά παχύσαρκο.

Η νέα επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια παιδιά και ενήλικες υπέφεραν από προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα παραπανίσια κιλά. Αυτά περιλαμβάνουν τον διαβήτη τύπου 2, τις καρδιακές παθήσεις και κάποιες μορφές καρκίνου. Όμως, ένα αυξανόμενο ποσοστό είχε δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) κοντά στο 30, που αποτελεί το όριο για την παχυσαρκία.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση New England Journal of Medicine και κάνουν λόγο για μια αυξανόμενη παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. “Αυτές οι αποφάσεις κάθε χρόνο την Πρωτοχρονιά για απώλεια βάρους θα πρέπει να αποτελέσουν δεσμεύσεις για όλο τον χρόνο και να αποτρέψουν μελλοντικά την αύξηση βάρους”, είπε ο Dr Christopher Murray, συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής στο Institute of Health Metrics and Evaluation στο Πανεπιστήμιο της Washington.

Η μελέτη, η οποία εξέτασε 195 χώρες και εδάφη σε διάστημα 35 ετών, από το 1980 έως το 2015, αποκάλυψε ότι το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού – δηλαδή 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά και ενήλικες – επηρεάζεται σοβαρά στην καθημερινότητά του από το υπερβολικό σωματικό βάρος. Αυτό περιλαμβάνει σχεδόν 108 εκατομμύρια παιδιά και περισσότερα από 600 εκατομμύρια ενήλικες, που κατηγοριοποιούνται ως άτομα με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30 και ως εκ τούτου είναι ιατρικά καθορισμένα ως παχύσαρκοι.

Πηγή: Healthmag.gr