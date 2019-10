Ως ένα από τα 50 κτήρια με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια αναγνωρίστηκε το κτήριο The Loyd’s Building στην οδό 1 Lime Street του Ανατολικού Λονδίνου στο οποίο από το 1986 στεγάζετε η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Αγορά παγκοσμίως γνωστή ως το συνδικάτο των Lloyd’s.

H λίστα στην οποία συγκαταλέγεται το ιστορικό κτήριο των Lloyd’s δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Ψηλών Κτηρίων & Αστικού Περιβάλλοντος – Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) – το οποίο από το 1969 όπου και ιδρύθηκε – αναγνωρίζει και επιβραβεύει best practices υψηλού αρχιτεκτονικού design και μηχανικής, προωθώντας παράλληλα πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στις πόλεις.

Ο υπεύθυνος Corporate Real Estate των Lloyd’s, Jack Kent δήλωσε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της λίστας, «Η ομάδα μου και εγώ είμαστε είμαστε απίστευτα περήφανοι που υποστηρίζουμε και προστατεύουμε αυτό το σημαντικό κτήριο και για τις επόμενες γενεές».

Ανάμεσα στα κτήρια της λίστας μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το Burj Khalifa – το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο, το Marina Bay Sands Hotel με την εμβληματική infinity πισίνα αλλά και το One World Trade Center που οικοδομήθηκε στη θέση των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης.

