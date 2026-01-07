Στις 27 Δεκεμβρίου, η The New Goodlife πραγματοποίησε στο ΚΑΝΤΑΡΑΚΙ την ετήσια Closing Party για το 2025, μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 50 χρόνων συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας στον ασφαλιστικό χώρο.

Η επετειακή βραδιά φιλοξένησε 50 εκλεκτούς προσκεκλημένους, ασφαλιστές και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μακρόχρονη πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας. Το κλίμα ήταν ζεστό και εορταστικό, αναδεικνύοντας τις σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια.



Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ποιοτικό φαγητό, ζωντανή μουσική και πολυ χορό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και φιλοξενίας. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις, ως ένδειξη αναγνώρισης προς ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Closing Party του 2025 αποτέλεσε όχι μόνο έναν εορτασμό για το τέλος μιας επιτυχημένης χρονιάς, αλλά και μια συμβολική υπενθύμιση της διαδρομής των 50 ετών, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τις αξίες και τη συνεχή εξέλιξη της The New Goodlife στον ασφαλιστικό κλάδο.

