Αυξημένο κατά περίπου 370 εκατ. ευρώ καταγράφηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών στα αμοιβαία κεφάλαια το β΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο αυτής.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή υποκατηγορίας ενεργητικού που διαπιστώθηκε στο εξεταζόμενο διάστημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της συνολικής αξίας αυτού, στα 6,808 δισ. ευρώ από 6,438 δισ. ευρώ που ήταν ένα τρίμηνο πριν.

Συνέπεια των ανωτέρω, η συμμετοχή των αμοιβαίων κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 στο 31,7% από 30,6% που ήταν ένα τρίμηνο πριν.

Η αύξηση των διαθέσιμων σε αμοιβαία κεφάλαια αποδίδεται στις πωλήσεις νέων επενδυτικών προϊόντων από τι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και στη θετική πορεία που εμφανίζεται στις αποδόσεις των συγκεκριμένων τίτλων.