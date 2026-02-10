Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τις 9:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του (Πανεπιστημίου 44).

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης του Ε.Ε.Α. και σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα έμπρακτης αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες και διαρκείς.

Στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκαν μέλη της Διοίκησης, εκπρόσωποι επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, καθώς και εργαζόμενοι και συνεργάτες του Ε.Ε.Α., αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η επιχειρηματική κοινότητα διαθέτει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Η μαζική συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκαν επιβεβαιώνουν ότι παρόμοιες δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συλλογική προσπάθεια για την κάλυψη ζωτικών αναγκών του συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε για τη νέα δράση του Ε.Ε.Α.:

«Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ότι η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένη από την κοινωνία. Αντιθέτως, οφείλει να συνυπάρχει και να συμβάλλει ενεργά στη στήριξή της. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι επιλογή, αλλά ευθύνη.

Οι ανάγκες για αίμα είναι συνεχείς και αφορούν όλους μας. Με τη συμμετοχή μας στην εθελοντική αιμοδοσία, αφιερώσαμε λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, προσφέροντας όμως κάτι ανεκτίμητο, που για έναν συνάνθρωπό μας μπορεί να σημαίνει ζωή. Το Ε.Ε.Α. θα συνεχίσει να αναλαμβάνει και να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την κουλτούρα της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης.»