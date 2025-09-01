Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» (Όμιλος Intracom), μια ταχέως αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο, επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα της με ένα έμπειρο και καταρτισμένο ασφαλιστικό στέλεχος για πλήρη απασχόληση στον τομέα της Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης και Έργων.

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιότητες:

Ανάληψη και διαχείριση χαρτοφυλακίου στον τομέα της Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Ευθύνης και Έργων.

Παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε πελάτες και συνεργάτες, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

Συνεργασία με αντασφαλιστές για τη διασφάλιση της κάλυψης και της βελτιστοποίησης κινδύνων.

Συμμετοχή στον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Διαχείριση και βελτιστοποίηση διαδικασιών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη ή συναφή κλάδο.

Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον ασφαλιστικό τομέα. Η προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρεία και η κατοχή πιστοποίησης διαμεσολάβησης θα αποτελέσουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Proficiency (γραπτή και προφορική), με εξειδίκευση στην ασφαλιστική ορολογία. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αναλυτική σκέψη, οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Τι Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και την εμπειρία σας.

Υψηλός μισθός

Αυτοκίνητο

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση, με έμφαση στη βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων.

Συμμετοχή σε μια ομάδα που επενδύει στην καινοτομία και την ανάπτυξη των εργαζομένων της.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@europe-asfalistiki.gr με θέμα «Underwriter Αστικής Ευθύνης & Γενικών Ατυχημάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://europe-asfalistiki.gr/epeksergasia-dedomenwn/.