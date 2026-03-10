Η Ασφαλιστική Εταιρεία «Ευρώπη Ασφαλιστική» (όμιλος Intracom), μια ταχέως αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο, επιδιώκει να ενισχύσει την ομάδα της με ένα έμπειρο και καταρτισμένο ασφαλιστικό στέλεχος για πλήρη απασχόληση στον τομέα της Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων.

Περιγραφή Θέσης & Αρμοδιότητες:

Ανάληψη και διαχείριση χαρτοφυλακίου στον τομέα της Γενικής Αστικής Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων.

Παροχή εξειδικευμένων λύσεων με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των συνεργατών.

Συνεργασία με αντασφαλιστές για τη διασφάλιση της κάλυψης και της βελτιστοποίησης κινδύνων.

Συμμετοχή στον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Διαχείριση και βελτιστοποίηση διαδικασιών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον ασφαλιστικό τομέα. Η προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρεία και η κατοχή πιστοποίησης διαμεσολάβησης θα αποτελέσουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Proficiency (γραπτή και προφορική), με εξειδίκευση στην ασφαλιστική ορολογία. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη ή συναφή κλάδο θα εκτιμηθεί.

Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αναλυτική σκέψη, οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Τι Προσφέρουμε:

Υψηλός Μισθός.

Bonus επί των αποτελεσμάτων.

Αυτοκίνητο & θέση parking.

Πλήρη ομαδική ασφάλεια.

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected] με θέμα Underwriter Αστικής Ευθύνης & Τεχνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://europe-asfalistiki.gr/epeksergasia-dedomenwn/ .