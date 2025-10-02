Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Υγείας που αφορά στον καθορισμό των κρίσιμων δεικτών, παραγόντων και βάσεων δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (Ε.Δ.Α.)

Τι αναφέρει η απόφαση:

Αριθμ. 74816 ΦΕΚ Β 5170/30.09.2025

Καθορισμός κρίσιμων δεικτών, παραγόντων και βάσεων δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (Ε.Δ.Α.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 5170/2025 «Θέσπιση προδιαγραφών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιβαλλοντική κατάταξη καταλυμάτων, απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικότερες διατάξεις ελέγχου και ενίσχυσης πλαισίου τουριστικών υποδομών και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 6),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α’ 114),

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

θ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ι) του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 91),

ια) του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης», και

ιβ) της υπό στοιχεία ΥΠΟΪΚ-0001538 ΕΞ 2016/24.02.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 95) και της υπό στοιχεία 22957ΕΞ 2021/25.2.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 140, Διορθ. Σφαλμ. Υ.Ο.Δ.Δ. 149).

2. Το γεγονός ότι οι δαπάνες νοσηλείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του κόστους ασφάλισης και ως εκ τούτου η ετήσια μεταβολή τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον καθορισμό της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων τους, μαζί με λοιπούς παράγοντες όπως ενδεικτικά η μεταβολή του κόστους νοσηλείας από την εφαρμογή συμβατικών ρητρών διαμοιρασμού του κόστους νοσηλείας μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικής επιχείρησης (όπως ενδεικτικά απαλλαγές, όρια κάλυψης και ρήτρες συνασφάλισης) καθώς και λόγω ηλικιακής μεταβολής των ασφαλισμένων.

3. Την υπ’ αρ. 4339/4-9-2025 (εισ. 68398/5-9-2025) γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 65940/27-08-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν αφορά σε διοικητική διαδικασία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Δείκτης»: Οποιοδήποτε αριθμητικό δεδομένο με το οποίο καθορίζεται οποιοσδήποτε εκ των παραγόντων καθορισμού του κόστους που λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και το οποίο προσδιορίζεται τακτικά, εξολοκλήρου ή εν μέρει, με την εφαρμογή ενός τύπου ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο υπολογισμού, με βάση τα δεδομένα εισόδου στοιχείων, παραγόντων ή τιμών των βασικών προσδιοριστικών στοιχείων του δείκτη. Ο δείκτης δύναται να λαμβάνει τη μορφή συγκεκριμένης αριθμητικής τιμής ή εύρους τιμών με ένδειξη του μέσου όρου τιμής.

2. «Ε.Δ.Α.»: Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, είναι αριθμητική τιμή, η οποία αξιοποιείται, ολικώς ή μερικώς, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δείκτη ζημιών ασφαλίσεων υγείας που επηρεάζει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του μέρους της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που σχετίζεται με τις μέσες δαπάνες νοσηλείας Από τον Ε.Δ.Α., όπως διαμορφώνεται ετησίως, προκύπτει η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την τιμή του προηγουμένου έτους, των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο Ε.Δ.Α. καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010.

3. «Συνεισφορά δεδομένων εισόδου»: Η παροχή στοιχείων και παραγόντων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό του Ε.Δ.Α. και παρέχονται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

4. «Συνεισφέρουσες επιχειρήσεις»: Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, εφόσον αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε συμβάσεις ασφάλισης υγείας και διαβιβάζουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεδομένα εισόδου.

5. «Δαπάνες νοσηλείας»: Οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, εξαιρουμένων των επιδοματικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ασφάλισης υγείας, μακροχρόνιων και ετησίως ανανεούμενων, για πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας που αφορούν σε ιατρικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτικά ιδρύματα (νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα θεραπευτικά ιδρύματα). Περιλαμβάνουν τα έξοδα για κάθε είδους ιατρικές αμοιβές (χειρουργών, βοηθών χειρουργών, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων, παθολόγων, ορθοπαιδικών και κάθε ιατρικής ειδικότητας, που παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο της κάθε νοσηλείας), νοσήλιο (δωμάτιο και τροφή, ΜΕΘ, ΜΑΦ), έξοδα χειρουργείου, έξοδα αναισθησίας, έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου, υγειονομικό υλικό, ειδικά υλικά, έξοδα χρήσης ιατρικών συσκευών (πχ robot), έξοδα ασθενοφόρου, εξετάσεις κάθε είδους (πχ απεικονιστικές, ενδοσκοπικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ιστοπαθολογικές κ.λπ.), φάρμακα.

Άρθρο 2

Στοιχεία και παράγοντες για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α. είναι τα εξής:

α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ε’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

β) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

γ) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

δ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τη συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

ε) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Άρθρο 3

Δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α.

Για τον υπολογισμό του Ε.Δ.A. λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με νοσοκομειακά προγράμματα, μακροχρόνια και ετησίως ανανεούμενα και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

Υπολογισμός και δημοσίευση του Ε.Δ.Α.

1. Η παροχή των δεδομένων εισόδου πραγματοποιείται σε αυστηρά ανωνυμοποιημένη βάση, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν είναι δυνατή η αποκάλυψη της ταυτότητας των ασφαλισμένων.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διασφαλίζει το απόρρητο των δεδομένων εισόδου που λαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του ισχύοντος στατιστικού νομοθετικού πλαισίου.

3. Τα δεδομένα εισόδου που αντιστοιχούν σε κάθε έτος διαβιβάζονται από τις συνεισφέρουσες επιχειρήσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. -το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Για την αρχική κατάρτιση του Ε.Δ.Α., η διαβίβαση των δεδομένων εισόδου γίνεται κρυπτογραφημένα μέσω ασφαλούς διακομιστή (FTPs) της μηχανογραφικής υπηρεσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει τον Ε.Δ.Α. μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και τον δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3832/2010, περί δημοσίευσης και διάδοσης στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις ποιότητας δεδομένων εισόδου και μεθοδολογία υπολογισμού του Ε.Δ.Α.

1. Η διαχείριση των δεδομένων εισόδου διέπεται από τις εξής απαιτήσεις:

α) Τα δεδομένα εισόδου πρέπει να είναι επαρκή, πλήρη και κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και αξιοπιστία το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων για έξοδα νοσηλείας από μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και τις μεταβολές αυτού,

β) τα δεδομένα εισόδου που αναφέρονται στην περ. α’ πρέπει να είναι επαληθεύσιμα και να είναι δυνατή η διασταύρωσή τους με τα επίσημα μητρώα ασφαλιστηρίων, ζημιών που έχουν πληρωθεί και εκκρεμών ζημιών των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν τα δεδομένα εισόδου.

2. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3832/2010.

3. Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ε.Δ.Α. δημοσιοποιείται στον ιστοχώρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις εσωτερικής διακυβέρνησης των συνεισφερουσών επιχειρήσεων

1. Οι συνεισφέρουσες επιχειρήσεις ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα που μπορούν να υποβάλλουν εξ ονόματός τους δεδομένα εισόδου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ειδικότερα, υποχρεούνται:

α) Να παρέχουν εγκαίρως στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. όλα τα σχετικά δεδομένα εισόδου, καθώς και τυχόν διευκρινίσεις επί αυτών, οσάκις ζητηθούν,

β) να διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων εισόδου σύμφωνα με το παρόν, και

γ) να τηρούν αρχεία για τα δεδομένα εισόδου που έχουν διαβιβαστεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2. Οι συνεισφέρουσες επιχειρήσεις διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας του συνόλου των δεδομένων εισόδου που διαβιβάζουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Τα συστήματα και οι έλεγχοι των συνεισφερουσών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

α) Εσωτερικές διαδικασίες εξακρίβωσης των δεδομένων εισόδου,

β) τήρηση λεπτομερών στοιχείων σχετικά με:

βα) Όλες τις πτυχές των δεδομένων εισόδου,

ββ) τη διαδικασία που διέπει τον προσδιορισμό και την εξακρίβωση των δεδομένων εισόδου,

βγ) τα ονόματα των προσώπων που υποβάλλουν στοιχεία εισόδου και τις αρμοδιότητές τους,

βδ) οποιαδήποτε επικοινωνία των προσώπων που υποβάλλουν στοιχεία εισόδου με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υγείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ