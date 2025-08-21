Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του, για την υλοποίηση του αιτήματός του, αναφορικά με τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το Ε.Σ.Υ, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.Γ. Πατούλης : «Πρόκειται για μια κατάκτηση του ΙΣΑ που κατοχυρώνει την ισότιμη μεταχείριση των ιατρών»Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματός του, που αφορά την ισότιμη μεταχείριση όλων των ιατρών, με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνεργασίας των ιδιωτών ιατρών με το Ε.Σ.Υ. μια εξέλιξη για την οποία είχε προβεί σε επανειλημμένες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4389/11.08.2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. Γ2α/οικ. 35764, η οποία ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας ιδιωτών ιατρών όλων των ειδικοτήτων με τα νοσοκομεία και τους φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).(Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ )Η ρύθμιση αυτή, που είχε διεκδικήσει ο ΙΣΑ δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας και στους δύο κλάδους προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι ο ΙΣΑ ήταν ανέκαθεν υπέρ του διαχωρισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Ωστόσο, από τη στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα στους ιατρούς του δημόσιου τομέα να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό, διεκδίκησε, στο πλαίσιο της ισοτιμίας και της δίκαιης μεταχείρισης, να υπάρξει και η αντίστροφη δυνατότητα: η συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το Ε.Σ.Υ. Μετά από διαβουλεύσεις και στενή συνεργασία, με τον Υπουργό Υγείας κ. Α Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό κ. Μ. Θεμιστοκλέους, διεκδίκησε και πέτυχε αυτή τη ρύθμιση.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:”Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με το Ε.Σ.Υ. είναι μια κατάκτηση του ΙΣΑ που διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των ιατρών που αποτελεί πάγιο αίτημά μας, Ο ΙΣΑ είχε διεκδικήσει αυτή τη ρύθμιση καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλει και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δίνοντας περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές στον ασθενή.”Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συνεργασίας έχουν όλοι οι ενεργοί ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας, επεμβατικών και χειρουργικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των νοσοκομείων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης προβλέπει κατάθεση στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου και εξέταση από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με την απόφαση χορήγησης άδειας να εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών.

Η άδεια συνεργασίας έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, και προβλέπονται διαδικασίες διακοπής ή ανάκλησης καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των ιατρών καθορίζονται βάσει κατηγοριοποίησης πράξεων, καταβάλλονται από τον ασθενή ή μέσω του νοσοκομείου, ενώ για τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού προβλέπεται πρόσθετη χρέωση υπέρ του νοσοκομείου. Η ΚΥΑ καθορίζει επίσης τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την τήρηση των όρων συνεργασίας, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπεται ανάκληση αδειών και χρονικοί περιορισμοί για νέα υποβολή αίτησης.

Ο ΙΣΑ παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης και βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για παροχή διευκρινίσεων, νομικής υποστήριξης και καθοδήγησης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεργασίας