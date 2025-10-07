Την ασφαλιστική αγορά ακτινογραφεί η έκθεση προληπτικής εποπτείας της ΤτΕ, που έρχεται μέσα από εξ αποστάσεως και επιτόπιους ελέγχους να καταγράψει την εικόνα της. Σύμφωνα με την έκθεση αφενός οι ασφαλιστικές πρέπει να κάνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για αν βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, το risk framework και την αναλογιστική λειτουργία, αφετέρου όμως παρά τις πιέσεις η αγορά παραμένει κεφαλαιακά ανθεκτική και με αυξημένη παραγωγή.

Μέσα στο 2024 η εποπτική αρχή αξιοποίησε ένα φάσμα εργαλείων εξ αποστάσεως αλλά και επιτόπιων ελέγχων. Ειδικότερα στους απομακρυσμένους ελέγχους:

– Αξιολόγησε την ετοιμότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη χρήση της διαδικασίας Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνων και Φερεγγυότητας (Own Risk and

Solvency Assessment – ORSA) για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η διερεύνηση ανέδειξε προκλήσεις, κυρίως ως προς την αναγνώριση και αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων, τη χάραξη στρατηγικής και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων διαχείρισής τους,

– Συνεκτίμησε, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και βιωσιμότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στα μακροοικονομικά μεγέθη. Εστίασε στα ακίνητα ιδιοκτησίας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, παρασχέθηκαν συστάσεις για υλοποίηση ανεξάρτητης επικύρωσης της αποτίμησης αυτών. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάστηκαν και αιτήματα μείωσης μετοχικού κεφαλαίου,

– Αξιολόγησε ζητήματα που αφορούν τις τεχνικές προβλέψεις, με έμφαση στις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις ή δείκτες αναφοράς (unit-linked & index-linked). Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν αναλογιστικές υποθέσεις για τα όρια των συμβάσεων (contract boundaries) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων,

– Ανέλυσε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πληθωρισμού στην τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επικεντρώνοντας στη στρατηγική προσαρμογής τους, καθώς και την επίδραση του ιατρικού πληθωρισμού στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο υγείας,

– Διοργάνωσε διμερείς συναντήσεις με τις Διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με θέμα τη σκοπούμενη στρατηγική τους (Strategy Days), εστιάζοντας στην προσαρμοστικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων στις προκλήσεις του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

– Πραγματοποίησε κύκλο εποπτικών συναντήσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις για θέματα διακυβέρνησης, ΤΠΕ και ασφάλειας. Η οριζόντια αξιολόγηση ανέδειξε τόσο καλές πρακτικές όσο και αδυναμίες, που θα οδηγήσουν σε στοχευμένες εποπτικές παρεμβάσεις. Με βάση τα ευρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου και μεθοδολογίας, η Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώνει ενιαία εποπτική προσέγγιση και εξειδικευμένα εργαλεία για την αξιολόγηση των κινδύνων ΤΠΕ. Παράλληλα, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό DORA,

– Ενίσχυσε τη στενή συνεργασία της με τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της EIOPA. Παράλληλα, συμμετείχε σε 12 Κολλέγια37 Εποπτών για ομίλους με έδρα την ΕΕ και διοργάνωσε 2 αντίστοιχα για ομίλους με έδρα στην Ελλάδα. Επιπλέον, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις άλλες εποπτικές αρχές της ΕΕ για ζητήματα κοινού εποπτικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά, για ζητήματα καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών της Διοίκησης, σχετικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά εντός της ΕΕ.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το εγχειρίδιο που έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Εντός του 2024 ξεκίνησαν τέσσερις έλεγχοι σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι δύο εκ των οποίων ήταν έκτακτοι και διενεργήθηκαν σε εταιρείες υπό εκκαθάριση. Οι έλεγχοι αξιολόγησαν τις γενικές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τη διαδικασία ενσωμάτωσης των εξόδων στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, καθώς και τις πολιτικές ανάληψης κινδύνου και διαχείρισης αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων υγείας. Συνολικά σε ασφαλιστικές η αρχή επέβαλε πρόστιμα 235.500 ευρώ.