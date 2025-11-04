Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από την τρίτη κατά σειρά Μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τον αριθμό των επαγγελματιών στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τις νομικές μορφές δραστηριοποίησής τους και τα εισοδήματά τους.

Πρόκειται για μια μελέτη που βασίζεται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2024, και αποτυπώνει την πορεία του κλάδου μέσα από τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2019 και 2022.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. έρχεται να συνεχίσει μια συστηματική προσπάθεια παρακολούθησης και αποτύπωσης των εξελίξεων σε έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση του επαγγέλματος, τη μεταστροφή προς πιο οργανωμένες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνολική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του κλάδου.

Η σύγκριση των στοιχείων των τελευταίων ετών προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δυναμική της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην μετά την πανδημία περίοδο και για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του επαγγελματικού αυτού χώρου.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε:

«Με τη νέα αυτή μελέτη, το Ε.Ε.Α. επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμικού φορέα που παρακολουθεί, αναλύει και αναδεικνύει τις εξελίξεις σε καίριους επαγγελματικούς τομείς. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελεί έναν από τους πλέον ζωντανούς και εξελισσόμενους κλάδους της αγοράς, με καθοριστική συμβολή στην οικονομία και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών. Η τεκμηριωμένη γνώση είναι το πρώτο βήμα για κάθε αποτελεσματική πολιτική στήριξης και το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν τους επαγγελματίες και προάγουν την ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης τόνισε:

«Από την αρχή της προσπάθειάς μας, στόχος ήταν να προσφέρουμε στους επαγγελματίες ένα έγκυρο πλαίσιο γνώσης, πάνω στο οποίο μπορούν να στηρίζουν στρατηγικές επιλογές και θεσμικές διεκδικήσεις. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στη νέα μελέτη δίνουν μια σαφή εικόνα των τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά, αναδεικνύουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες του κλάδου και επιτρέπουν την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για το παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η αξιοποίηση αυτής της γνώσης είναι κρίσιμη για τον στρατηγικό προγραμματισμό κάθε επαγγελματία, καθώς και για τη χάραξη πολιτικών που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του κλάδου».