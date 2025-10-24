Μία εμπειρία αλληλόδρασης με το κοινό που μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη και να μας βοηθήσει να μένουμε ασφαλείς ετοιμάζει η Interamerican στις 30/10 στο Σύνταγμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Rebuilding Tomorrow».

Δύο creators, η Μαρία Λυμπεροπούλου και ο Ορφέας Γενκιανίδης, θα μείνουν 24 ώρες μέσα σε ένα container ειδικά διαμορφωμένο για να μοιάζει με σπίτι στο Σύνταγμα. Τι θα κάνουν; Και τι θα μπορεί το κοινό να αποφασίσει;

Ελάτε την Πέμπτη 30/10 στις 14.00 στην Πλατεία Συντάγματος, στο μεγάλο pop-up event Packmen Project να το ανακαλύψετε…

