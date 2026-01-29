Η διαδικασία των αποζημιώσεων θα εκκινηθεί μόλις αποσαφηνιστούν οι αιτίες που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Αφού οι αρχές και οι εμπειρογνώμονες ρίξουν φως σε σημαντικά στοιχεία, όπως στο ποιος οδηγούσε το όχημα, στο πως ακριβώς έγινε το δυστύχημα και αν υπήρχε συνυπαιτιότητα του οδηγού θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο για απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Το όχημα με ελληνικές πινακίδες είναι ασφαλισμένο σε πολυεθνική εταιρεία με έμπειρα στελέχη η οποία έχει εκκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες και αναμένει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται βάσει συμβολαίου αλλά και από το νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι “ανοιχτά” ως προς την αποζημιωτική διαδικασία, καθώς δεν έχει σχηματιστεί η πλήρης εικόνα.

Θυμίζουμε ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία όταν ένα μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στην Ε70, κοντά στην περιοχή του Τιμιș, ενώ οι επιβάτες ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Europa League με τη Λιόν. Επτά νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα. Οι δύο με αεροδιακομιδή επέστρεψαν χτες στην Ελλάδα και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο ένας τραυματίας εμφάνισε επιπλοκές και κρίθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής μεταφορά του.

Τι ισχύει με τις αποζημιώσεις

Σήμερα ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον:

1.300.000 € ανά θύμα για σωματικές βλάβες ή θάνατο

1.300.000 € συνολικά για υλικές ζημιές ανά ατύχημα

Οι αρχές και οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και στο πλαίσιο αυτό αναμένονται οι εκθέσεις για το ατύχημα, οι τοξικολογικές εξετάσεις του οδηγού, κατά πόσο έπαιξε ρόλο το σύστημα επαναφοράς στη λωρίδα στο ατύχημα, κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας όπως ο αριθμός επιβαινόντων που επιτρεπόταν να βρίσκεται στο εν λόγω όχημα, ποιος είχε δηλωθεί και ποιος οδηγούσε κ.α. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινιστούν όχι μόνο για τις αποζημιωτικές διαδικασίες αλλά κυρίως σαν πληροφορία για την αποτροπή συμβάντων με αυτό τον τραγικό απολογισμό σε νέες ζωές.

Όσον αφορά τις υλικές ζημιές σε ρουμάνικα οχήματα με τα οποία συγκρούστηκε το μοιραίο βανάκι με τους φιλάθλους καθώς και πρόσθετες δαπάνες από την ρουμάνικη πυροσβεστική ή τις δημόσιες υπηρεσίες υφίσταται μέσω του συστήματος διεθνούς ασφάλισης εγγύηση από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποζημίωση από την ασφαλιστική, ενεργοποιείται η εγγύηση και εν συνεχεία το Γραφείο αποζημιώνει τις υπηρεσίες και διεκδικεί τα ποσά από το Επικουρικό Κεφάλαιο.