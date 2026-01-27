Πλήρως ασφαλισμένη ως προς τα περιουσιακά της στοιχεία παρουσιάζεται η βιομηχανία «Βιολάντα», που χθες έχασε μέρος των παραγωγικών της εγκαταστάσεων στα Τρίκαλα λόγω έκρηξης και του ξεσπάσματος πυρκαγιάς. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι «έχασε» και πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία είναι ασφαλισμένη για 42 – 43 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

– 22 εκατ. ευρώ αφορούν στην απώλεια κερδών για διάστημα 24 μηνών

– 9 εκατ. ευρώ στις κτιριακές εγκαταστάσεις

– 7 εκατ. ευρώ στα μηχανήματα και εν γένει στον τεχνολογικό εξοπλισμό.

– 4 εκατ. ευρώ στα εμπορεύματα.

Όπως έχει ήδη γράψει το ID τη «Βιολάντα» είχαν συνασφαλίσει κατά 40% η Generali, κατά 30% η Εθνική Ασφαλιστική, κατά 25% η Ευρώπη Ασφαλιστική και κατά 5% η Ιντερσαλόνικα, μετά από ασφαλιστική διαμεσολάβηση της PENCO.

Όσο για το γραφείο πραγματογνωμόνων που ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση και να αξιολογήσει τη ζημιά, είναι σύμφωνα με πληροφορίες η Asset Consulting.

Τέλος, σε ότι αφορά την ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης και της αστικής ευθύνης, η εταιρεία φέρεται να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κεφάλαια ύψους 1 εκατ. ευρώ.