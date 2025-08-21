Τα τσιμπήματα ή δήγματα, όπως είναι η επιστημονική τους ονομασία είναι μέσα στο πρόγραμμα των διακοπών και μπορεί να συμβούν στη στεριά από έντομα ή ερπετά και στη θάλασσα από μέδουσες, αχινούς, δράκαινες κι άλλα θαλάσσια είδη.

της Αλεξίας Σβώλου

Ο καθηγητής Κωσταντίνος Κουσκούκης εξηγεί ποια είναι τα επικίνδυνα τσιμπήματα και τι πρέπει να κάνουμε να μην μας χαλάσει τίποτα την διάθεση στο νησί ή στο βουνό.

Σε διάφορες περιοχές του πλανήτη καταγράφονται ήδη επιδημικές εξάρσεις του ιού του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται από το τσίμπημα κουνουπιού, και τα κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη ευνοούν την αύξηση του πληθυσμού των εντόμων, των ερπετών και των μεδουσών που ενδέχεται να μας τσιμπήσουν και να μάς βάλουν σε μπελάδες. Άλλωστε αυτά τα τσιμπήματα αποτελούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το πιο συχνό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουμε στην ξηρά και το νερό.

Μπορεί να προκαλέσουν από έναν απλό ενοχλητικό ερεθισμό στο δέρμα, που υποχωρεί σε λίγες ώρες, μέχρι και αναφυλακτικό σοκ, δηλαδή μια απειλητική για την ζωή κατάσταση, σε άτομα με ιστορικό αναφυλαξίας. Όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας, Πρόεδρος της Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας, το τσίμπημα επιστημονικά αποκαλείται «νυγμός» ή «δήγμα» και οι συνήθεις ύποπτοι στην ξηρά περιλαμβάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αρθρόποδα.

Αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες εκ των οποίων στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται πολλοί γνωστοί «ανεπιθύμητοι» καλοκαιρινοί επισκέπτες, όπως τα έντομα-υμενόπτερα (μέλισσες, σφήκες, μυρμήγκια), τα ημίπτερα (κοριοί), τα δίπτερα (κουνούπια, μύγες), τα κολεόπτερα (σκαθάρια), τα λεπιδόπτερα (κάμπιες, σκώροι), τα σιφονόπτερα (ψύλλοι, σκνίπες) και τα ανόπλουρα (φθείρες). Στην δεύτερη κατηγορία συναντούμε τα αραχνοειδή δηλαδή τα ακάρεα, τους κρότωνες (τσιμπούρια) και τις αράχνες.

Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα χειλόποδα δηλαδή οι σαρανταποδαρούσες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα φίδια, τα οποία αγαπούν ειδικά τα πετρώδη εδάφη και τις πετρώδεις παραλίες –γι αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.

