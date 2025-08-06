Προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Dallbog:

Η εταιρία μας, ZAD DallBogg: Life and Health AD, με έδρα στη Σόφια, Βουλγαρία, διαβεβαιώνει όλους τους ασφαλισμένους και συνεργάτες της ότι οι βασικές της δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά και η δέσμευσή μας ως προς την παροχή αξιόπιστων και υπεύθυνων υπηρεσιών παραμένει αμετάβλητη.

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC) να επιβάλει, από 1η Ιουλίου 2025 και για διάστημα τριών μηνών, προσωρινή απαγόρευση στην έκδοση νέων και την ανανέωση υφιστάμενων συμβολαίων εκτός Βουλγαρίας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά την έκδοση νέων και την ανανέωση υφιστάμενων συμβολαίων εκτός Βουλγαρίας και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων συμβολαίων, ούτε τη διεκπεραίωση απαιτήσεων αποζημίωσης, οι οποίες θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται όπως ορίζει η νομοθεσία και οι συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Η εταιρία λειτουργεί κανονικά στη Βουλγαρία και οι συμβάσεις εντός της χώρας παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Για τους ασφαλισμένους εκτός Βουλγαρίας των οποίων το συμβόλαιο παραμένει ενεργό μετά την 1η Οκτωβρίου 2025, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ισχύ και την εξυπηρέτηση της ασφαλιστικής τους σύμβασης .

. Η DallBogg παραμένει απολύτως συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις της, διαχειρίζεται τις αποζημιώσεις και τις απαιτήσεις των πελατών της όπως προβλέπεται και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ασφαλισμένου για διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Οποιαδήποτε αρνητικά δημοσιεύματα ή φήμες περί διακοπής λειτουργίας της εταιρίας, αφερεγγυότητας ή αδυναμίας κάλυψης απαιτήσεων αποτελούν ανακρίβειες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα παραπάνω εκπορεύονται από παρανοήσεις ή παραπληροφόρηση και δεν έχουν καμία βάση στην ουσιαστική λειτουργία της εταιρίας.

Η DallBogg συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές της χώρας και των κρατών όπου δραστηριοποιείται με πλήρη διαφάνεια, και είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τις επισημάνσεις, προκειμένου να συνεχίσει το έργο και τη διασυνοριακή της δραστηριότητα, προς όφελος των ασφαλισμένων.

Η DallBogg: Life and Health AD είναι κορυφαία στις γενικές ασφάλειες στη Βουλγαρία το 2024, με ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 527,1 εκατ. λέβα και μερίδιο αγοράς 13,5%. Η εταιρία ηγείται στον κλάδο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές και ολοκληρωμένη φροντίδα στους πελάτες της, στηρίζοντας παράλληλα την κυβερνητική πολιτική μείωσης του πληθωρισμού ενόψει εισαγωγής του ευρώ. Στις ασφαλίσεις εγγυήσεων, η DallBogg κατέχει επίσης πρωταγωνιστική θέση, παρουσιάζοντας σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της στην αγορά της Βουλγαρίας, όπου τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα το 2024 έφτασαν περίπου τα 4 δισ. λέβα. Το μέλλον της εταιρίας εστιάζει σε νέα κανάλια πώλησης, όπως η ηλεκτρονική διάθεση προϊόντων απευθείας στον πελάτη, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους ασφάλισης και την καλύτερη εξυπηρέτηση ανθρώπων και οικογενειών.

Η DallBogg εγγυάται την ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών της και συνεχίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια το έργο της — όλες οι αρνητικές ειδήσεις και φήμες δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

