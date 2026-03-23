Στις 9 Μαρτίου 2025, η EIOPA δημοσίευσε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά εποπτικά μέτρα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 από τις εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών-μελών, κατ’ εφαρμογή της Οδηγία 2016/97/ΕΕ (IDD).

Η δημοσίευση αυτή σηματοδοτεί και μία σημαντική αλλαγή στη συχνότητα ενημέρωσης, καθώς – σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσεων της EIOPA για το 2026 – τα σχετικά στοιχεία θα δημοσιεύονται πλέον σε εξαμηνιαία βάση, αντί της ετήσιας που ίσχυε έως σήμερα.

Κατά το 2024, παρατηρήθηκε ήπια αύξηση στον αριθμό των κυρώσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή της IDD στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν συνολικά 1.656 κυρώσεις σε 24 κράτη-μέλη, αριθμός αυξημένος κατά 146 σε σύγκριση με το 2023. Αξιοσημείωτο είναι ότι έξι χώρες (Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Λετονία, Σουηδία και Σλοβακία) δεν κατέγραψαν καμία κύρωση.

Παράλληλα, το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων σημείωσε σημαντική αύξηση, ξεπερνώντας το 1,5 εκατ. ευρώ – ποσό σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι σημαντικότερες παραβάσεις, βάσει της συνολικής αξίας των προστίμων, εντοπίζονται κυρίως:

στο πλαίσιο εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων (Product Oversight and Governance – POG),

σε παραβάσεις επαγγελματικών και οργανωτικών απαιτήσεων,

καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την παροχή συμβουλών και τα πρότυπα πωλήσεων, ιδίως σε περιπτώσεις χωρίς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, το συνολικό ύψος των προστίμων για το 2024 διαμορφώθηκε στα 74.150 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με το 2023, όταν το αντίστοιχο ποσό είχε ανέλθει στα 83.175 ευρώ.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σχετίζονται κυρίως με παραβάσεις βασικών διατάξεων της IDD και ειδικότερα:

απαιτήσεις παροχής πληροφοριών προς τους πελάτες,

κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας,

οργανωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων,

καθώς και απαιτήσεις εγγραφής στο σχετικό μητρώο (άρθρα 17, 10 και 3 της Οδηγίας).

Περιορισμένη δημοσίευση – Αναμονή πλήρους έκθεσης

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, η EIOPA για το 2025 περιορίστηκε στη δημοσίευση συγκεντρωτικών πινάκων, χωρίς να συνοδεύσει τα στοιχεία με αναλυτική έκθεση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αρχής, η πλήρης έκθεση για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της IDD αναμένεται να δημοσιευθεί το 2027. Επιπλέον, η ετήσια έκθεση σχετικά με τις εθνικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν βάσει του Κανονισμού PRIIPs αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Τα στοιχεία της EIOPA αναδεικνύουν μια σαφή τάση ενίσχυσης της εποπτικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς το ύψος των κυρώσεων. Αν και η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση στο συνολικό ύψος προστίμων, η φύση των παραβάσεων υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις διαφάνειας, οργάνωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς που επιβάλλει η IDD.

Η μετάβαση σε συχνότερη δημοσίευση στοιχείων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.