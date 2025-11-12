Μία ιδιαίτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης λάνσαρε η lemonade insurance. H ασφαλιστική που στηρίζεται στο μοντέλο της συνεργατικής οικονομίας και τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει μία εταιρεία που βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας λόγω της καινοτομίας της.

Αυτή τη φορά η lemonade συνεργάστηκε με ένα γνωστό καλλιτέχνη στο χώρο του tattoo, τον Kazo, με στόχο να βρει κάποιον που μετανιώνει για το τατουάζ του και να θέλει να το καλύψει με ένα άλλο. Τώρα τι σχέση το τατουάζ με την ασφάλιση; Μάλλον το πρώτο αν το κάνεις και το μετανιώσεις μπορείς να επανορθώσεις, το δεύτερο αν δεν το κάνεις την κρίσιμη ώρα θα το μετανιώσεις.