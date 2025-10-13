Σε σημαντικές στελεχιακές ανακατατάξεις στην Eurolife FFH οδηγεί το deal για την απόκτηση από τη Eurobank Holdings του υπολειπόμενου 80% της Life Insurance, όπως και η απόκτηση του 45% της ERB Ασφαλιστικής στην Κύπρο από την Fairfax.

Πρόκειται για στελεχικές ανακατατάξεις οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της Eurolife FFH, η οποία ελεγχόμενη πλέον κατά 100% από την Eurobank Holdings, θα διεκδικήσει υψηλότερα μερίδια αγοράς σε έναν κλάδο με διευρυμένες προοπτικές τόνωσης της δραστηριότητάς του, ιδιαίτερα στον τομέα των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας αλλά .



Ειδικότερα, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife Holdings, θα αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife General Insurance και θα προταθεί για τη θέση του μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ERBA, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Νικηφοράκης, σήμερα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife Holdings και οικονομικός διευθυντής, θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Eurolife General Insurance.

Επίσης ο κ. Νίκος Δελένδας, σήμερα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife Holdings και Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων, θα προταθεί για τη θέση του μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife Life, προκειμένου να ηγηθεί της εταιρείας στη νέα φάση υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συμφωνία υπόκειται στην ολοκλήρωση αναλογιστικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (άρθρα 99 επ. του νόμου 4548/2018). Η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του Α’ Τριμήνου 2026 και εκεί θα υπάρξουν και οι τελικές ανακοινώσεις όσον αφορά και τις στελεχιακές ανακατατάξεις.

