Εν μέσω δομικών μεταβολών, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Το Insurance Forum Athens Edition 2026, έρχεται στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, να αναδείξει όλες τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά, συγκεντρώνοντας θεσμικούς εκπροσώπους, κορυφαία στελέχη του κλάδου, της τραπεζικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από την Morax Media με την Tsomokos Corporate Communications θέτει στο προσκήνιο τις νέες μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, τις συνέργειες bancassurance και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσω επενδύσεων και εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο. Παράλληλα, οι συζητήσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη σχέση ασφάλισης και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, στο κόστος νοσηλείας και τη διαμόρφωση των ασφαλίστρων, στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης νομικής και επιχειρηματικής ευθύνης, καθώς και στον κρίσιμο δεσμό μεταξύ κυβερνοασφάλειας και ασφαλιστικής κάλυψης.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης για την ανάκαμψη ελληνικών επιχειρήσεων έπειτα από απρόβλεπτα και αναπότρεπτα γεγονότα.

Σημαίνοντες εκπρόσωποι στο «τραπέζι» των συζητήσεων

Το παρών θα δώσουν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιος Κώτσηρας, καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα μιλήσουν μεταξύ άλλων οι, Γιάννης Σκιαδαρέσης, Area Coordinator of Disaster Resilience της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημήτρης Ζαφείρης, Head of Risk & Financial Stability Department, EIOPA, Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νικόλαος Γαβρίλης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, και Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Επίσης, κορυφαία στελέχη της αγοράς θα αναλύσουν τα καίρια ζητήματα του κλάδου τους, μεταξύ των οποίων η Μαρίνα Νικολάου, Chief Insurance Business Officer, CrediaBank, η Αγγελική Μουρατίδου, General Manager της Euroins Ελλάδος, ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Insurance, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, πρώην Γενικός Διευθυντής Τραπεζοασφαλιστικών Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, ο Κωνσταντίνος Ρούσσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠΕ και Sales Director της Allianz ER, ο Σταύρος Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος της FUEDI, ο Ίναχος Παππάς, Συνιδρυτής της Vice Versa, ο Ανδρέας Βασιλείου, πρώην Πρόεδρος & Chief Executive Officer της MetLife στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο Γεράσιμος Τζέης, Managing Director της Atradius Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας και Ρουμανίας, ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, Deputy Managing Director της Atradius Ελλάδος, ο Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Υγείας & Βοηθείας της Interamerican, ο Κωνσταντίνος Καλημέρης, Chief Commercial Officer της Hellas Direct, ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Commercial Executive Director της Affidea, και ο Πάνος Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπροσωπώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα και συμβάλλοντας στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα.

Το Insurance Forum Athens Edition 2026 ανοίγει έναν κρίσιμο διάλογο σχετικά με τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα του ασφαλιστικού κλάδου, σε μια συγκυρία όπου η ασφάλιση αναδεικνύεται σε κοινωνική και φορολογική ανάγκη.

