Η Generation Z (Gen Z), που περιλαμβάνει άτομα γεννημένα μετά το 1995 και μετά, αποτελεί την πρώτη γενιά που η ζωή της κατακλύζεται από τα ψηφιακά μέσα, μεγαλώνει και αναπτύσσεται σε μία εποχή που η ψηφιοποίηση υπάρχει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας της. Οι σημερινοί νέοι, που είναι από 30 ετών και κάτω, χαρακτηρίζονται ως “ψηφιακοί αυτόχθονες” και μέσα από την στάση ζωής που υιοθετούν, επαναπροσδιορίζουν την κατανάλωση.

Η προσέγγισή τους στην ασφάλιση είναι ριζικά διαφορετική από τις προηγούμενες γενιές, απαιτώντας από τους ασφαλιστές διαφάνεια, ευελιξία και νέα προσέγγιση στον ρόλο του διαμεσολαβητή. Οι έρευνες δείχνουν ότι σαν γενιά διακρίνονται για τον πραγματισμό τους και την κοινωνική τους ευαισθησία. Στη ζωή τους αναζητούν την αλήθεια.

Πώς βλέπουν την ιδιωτική ασφάλιση; Ποιες υπηρεσίες έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς; Τι αναζητούν μέσα από την αγορά μίας ασφαλιστικής υπηρεσίας και πόσο εμπιστεύονται τις ασφαλιστικές; Τα ερωτήματα αυτά φωτίζει έρευνα που έγινε από την Insurance Europe μαζί με το European Youth Parliament από τις 20 Νοεμβρίου 2024 έως τις 22 Απριλίου 2025 σε 33 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η έρευνα δείχνει ότι η Gen Z αντιμετωπίζει τα ασφαλιστικά προϊόντα με σκεπτικισμό, θεωρώντας τα λιγότερο χρήσιμα και πιο περίπλοκα από ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Καθώς πολλοί Gen Zs ζουν ακόμη με τους γονείς τους λόγω των υψηλών τιμών στέγασης, δεν αισθάνονται την άμεση ανάγκη για βασικά προϊόντα όπως η ασφάλιση ζωής, αυτοκινήτου ή κατοικίας. Όταν τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν τις πιο κρίσιμες πτυχές της ζωής τους που πρέπει να ασφαλίσουν, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (94%) δίνει προτεραιότητα στην «υγεία, τον κίνδυνο ατυχήματος ή αναπηρίας» και το 59% θεωρεί επίσης «το σπίτι και τα προσωπικά αντικείμενα» σημαντικά, με το 46% να δίνει προτεραιότητα στη μελλοντική συνταξιοδότηση – ενώ το «αυτοκίνητο» και το «ταξίδι» είναι λιγότερο εμφανείς απαντήσεις. Κατά την επιλογή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, εστιάζουν κυρίως στο επίπεδο προστασίας και κάλυψης (71%), ακολουθούμενο από την τιμή (66%) και τη φήμη του brand name (47%). Μάλιστα 1 στους 10 ερωτηθέντες παραδέχτηκε επίσης ότι δεν έχει ιδέα από ασφαλιστικά προιόντα και απλά ακολουθεί τις ενέργειες της οικογένειας ή των φίλων του.

Το 82% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα για ασφάλιση που προσφέρει καλύτερη κάλυψη και οφέλη, δείχνοντας έντονη επιθυμία για ποιότητα και υψηλότερη προστασία, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος. Αν και το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν σημαντικό τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης, περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς (54%) δεν αποταμιεύουν ακόμη κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Η πλειοψηφία των νέων (64%) έχει ήδη αγοράσει τουλάχιστον ένα ασφαλιστικό προϊόν. Από αυτούς οι περισσότεροι έχουν αγοράσει ασφάλιση υγείας (66%), ταξιδιωτική ασφάλιση (66%), ακολουθούμενη από την ασφάλιση κατοικίας (28%) και αυτοκινήτου (25%). Κατά την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος, το 40% των νέων έχουν χρησιμοποιήσει ιστότοπο σύγκρισης. Μεταξύ εκείνων που το έκαναν, σχεδόν όλοι εξέτασαν εξίσου την τιμή (82%) και το επίπεδο προστασίας (82%) – δύο βασικά στοιχεία για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στη διαδικασία επιλογής, η Gen Z χαρακτηρίζεται από την ερευνητική της φύση. Οι νέοι καταναλωτές συγκρίνουν προσεκτικά τις προσφορές και μελετούν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Η εμπειρία των νέων από την αγορά ασφάλισης δεν ήταν πάντα ομαλή. Στην πραγματικότητα, το 57% των ερωτηθέντων δεν βρήκε τη διαδικασία εύκολη. Πολλοί επίσης δυσκολεύτηκαν με τις πληροφορίες που έλαβαν: το 41% ​​τις βρήκε δύσκολο να τις κατανοήσει, το 4% είπε ότι δεν ήταν καθόλου κατανοητές και το 6% παραδέχτηκε ότι δεν τις διάβασε ποτέ. Η πολυπλοκότητα τόσο στη διαδικασία όσο και στις πληροφορίες αποτελούν σαφή εμπόδια που μπορούν να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από το να ασχοληθούν με την ασφάλιση.

Συμπερασματικά, για να προσεγγίσουν τη Gen Z, οι ασφαλιστές πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία απλών, ευέλικτων και διαφανών προϊόντων . Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσω της ειλικρινούς επικοινωνίας, της διαφάνειας των όρων και της χρήσης πολλαπλών καναλιών. Οι ανάγκες και η οπτική των Gen Zs οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε Phygital μοντέλο ασφαλιστή, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία και τα ψηφιακά εργαλεία συνυπάρχουν με το πρώτο να προσδίδει την αλήθεια και την φυσική επαφή και το δεύτερο να οδηγεί σε πιο απλές διαδικασίες.

To άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am Δεκεμβρίου 2025, powered by allianz