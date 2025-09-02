Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) www.esape.gr , στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και να διευρύνει, με νέα ερεθίσματα, τον ηγετικό ρόλο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και η GAMA Global Hellas-Cyprus www.gamahellas.com , θα πραγματοποιήσουν το 12ο Συνέδριό τους (υπό την αιγίδα της GAMA Global www.gamaglobal.org ), με Επιφανείς Ομιλητές, την Τετάρτη 1 η Οκτωβρίου 2025, δια ζώσης στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Στο επίκεντρο των εργασιών της κορυφαίας αυτής συνάντησης των Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς μας με γενικό τίτλο, “The new era of Leadership” θα είναι, όπως κάθε χρόνο, οι νέες τάσεις και προκλήσεις της ηγεσίας σε μία εποχή μετάβασης και μεταβλητότητας για την Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

Το ετήσιο συνέδριο της GAMA Global Hellas είναι η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, μιας και η παγκόσμια εμπειρία των Ομιλητών δίνουν μεγάλη προστιθέμενη αξία σε όσους το παρακολουθούν.

Πρόκειται για το 12ο κατά σειρά συνέδριο, το οποίο υποστηρίζεται από το GAMA Global’s LAMP,από την ίδρυση της GAMA Global Hellas, πάνταμε την πολύτιμη υποστήριξη Ασφαλιστικών Εταιριών – Χορηγών & Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.