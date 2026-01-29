Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου, ο Έφορος Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και δημοσιογράφοι.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε το έργο και οι δράσεις του ΣΑΕΚ, με ιδιαίτερη αναφορά στους εορτασμούς για τα 100χρονα της οργανωμένης ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, όπως η αναθεώρηση του Solvency II, ο κανονισμός DORA, η CSRD, το SFDR, η συμμετοχή του ΣΑΕΚ στη GFIA, καθώς και η εγγραφή στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση των εξελίξεων που επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, «η συγκυρία αυτή ενισχύει τον ρόλο του ΣΑΕΚ ως θεσμικού συνομιλητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες ουσιαστικού διαλόγου για πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο, την οικονομία και τον καταναλωτή», υπογραμμίζοντας παράλληλα τον στρατηγικό ρόλο του Συνδέσμου ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας και της κοινωνίας, τη σημασία της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της προσαρμοστικότητας του ασφαλιστικού τομέα σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων και συνεχών κανονιστικών αλλαγών, καθώς και τη δέσμευση του ΣΑΕΚ για τη στήριξη των μελών του, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη συμβολή του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Τονίστηκε, επίσης, ότι το 2026 η Κύπρος θα φιλοξενήσει τη Γενική Συνέλευση και το 16ο Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe, με συμμετοχή πέραν των 150 εκπροσώπων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών συνδέσμων, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Ασφαλίσεων, στην ομιλία του, υπογράμμισε ότι «η συγκέντρωση της αγοράς μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα και τη φερεγγυότητα του κλάδου, υπό την προϋπόθεση αυστηρής εποπτείας». Τόνισε παράλληλα ότι «οι ασφαλιστικές εταιρείες, ακόμη και εντός τραπεζικών ομίλων, οφείλουν να διατηρούν ανεξάρτητη και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, με διαφάνεια, σαφείς ρόλους και ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, με στόχο μια υγιή και βιώσιμη ασφαλιστική αγορά».

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ΣΑΕΚ για τη συνεχή αναβάθμιση και θωράκιση της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιττας.