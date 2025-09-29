Σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες, το 4ο τρίμηνο του 2025 οι προσδοκίες απασχόλησης ανέρχονται σε 16%. Οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ωστόσο μειώνονται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται στο χαμηλότερο μισό των χωρών ως προς τις προσδοκίες απασχόλησης, 7 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Κλάδοι με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης

Οι Έλληνες εργοδότες σε 8 από τους 9 κλάδους αναμένουν αύξηση προσωπικού το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε 1 κλάδο αναμένουν μείωση. Από το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύθηκαν σε 5 κλάδους, αποδυναμώθηκαν σε 3 και παρέμειναν σταθερές σε 1. Σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο, οι προοπτικές απασχόλησης επεκτάθηκαν σε 5 κλάδους και συρρικνώθηκαν σε 4.

Ο πιο δυναμικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, με προοπτικές 39 μονάδων, με αύξηση 17 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13 μονάδων σε σύγκριση με πέρσυ. Στη 2η θέση βρίσκεται η Πληροφορική με προοπτικές 30 μονάδων, αυξημένες κατά 25 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Βιομηχανίας και των Κατασκευών με 23 μονάδες, με τις προοπτικές απασχόλησης να αποτυπώνονται αυξημένες κατά 7 μονάδες έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου (3ο) και κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας που κατά την περασμένη χρονιά βρίσκονταν ψηλά από πλευράς προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών του συγκεκριμένου κλάδου, πλέον κατατάσσονται στην προ-τελευταία θέση με συνολικές προοπτικές απασχόλησης 8 μονάδων. Συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, οι κλάδοι Πληροφορικής (+25 μονάδες) και Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (+17% μονάδες) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση προθέσεων προσλήψεων, ενώ ο κλάδος των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (-16 μονάδες) καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση.

Οι Προοπτικές απασχόλησης στις περιφέρειες της Ελλάδας

Οι Έλληνες εργοδότες και στις 3 περιφέρειες αναμένουν αύξηση του αριθμού εργαζομένων το 4ο τρίμηνο του 2025. Από το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης ενισχύθηκαν σε 1 περιφέρεια, αποδυναμώθηκαν σε 1 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδυναμώθηκαν σε 2 περιφέρειες και ενισχύθηκαν σε 1.

Η πιο δυναμική περιφέρεια στην Ελλάδα είναι η Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής με NEO 20 μονάδων, καταγράφοντας άνοδο 7 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1 μονάδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η περιοχή αυτή παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών προσλήψεων από το προηγούμενο τρίμηνο, με άνοδο 7 μονάδων.

Ισχυρότερες προοπτικές ανά μέγεθος οργανισμού

Και τα 6 μεγέθη οργανισμών αναμένουν αύξηση προσωπικού το επόμενο τρίμηνο. Από το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης ενισχύθηκαν σε 4 κατηγορίες οργανισμών, αποδυναμώθηκαν σε 1 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώθηκαν σε 3 κατηγορίες, ενισχύθηκαν σε 2 και παρέμειναν αμετάβλητες σε 1. Οι Έλληνες εργοδότες σε μεσαίου μεγέθους οργανισμούς με 50 έως 249 εργαζομένους είναι οι πιο αισιόδοξοι, με NEO 25 μονάδων, σημειώνοντας άνοδο 9 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο και 14 μονάδων σε σχέση με πέρυσι.

Οι οργανισμοί με λιγότερους από 10 εργαζόμενους καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών (+11 μονάδες) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για αυτό τρίμηνο δήλωσε:

«Παρά την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να παρουσιάζει η παγκόσμια αγορά εργασίας, τα σημάδια επιβράδυνσης γίνονται ολοένα και πιο ορατά. Στην Ευρώπη, οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένες, ενώ οι εμπορικές εντάσεις και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τους δασμούς στις συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα πίεσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. εξαρτώνται άμεσα από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα συγκεκριμένοι κλάδοι – όπως η Βιομηχανία και η Μεταποίηση – να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα καταφέρνει να σημειώσει βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης, γεγονός που αντανακλά την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας. Η πραγματική πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία, ώστε να μετατρέψουν τις βραχυπρόθεσμες ισορροπίες σε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη».

Βασικότεροι λόγοι αύξησης και μείωσης στελέχωσης

Για το 4ο τρίμηνο του 2025, η πλειονότητα των Ελλήνων εργοδοτών που σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης, δηλώνει ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους είναι ο βασικός μοχλός, κι αυτό το τρίμηνο, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (36%). Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως αιτία το γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα απαιτούν νέους ρόλους ενώ άλλο ένα 28% δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για τις πιο πρόσφατες δεξιότητες για να παραμείνουν οι οργανισμοί τους ανταγωνιστικοί. Το 22% αποδίδει την προοπτική αύξησης του προσωπικού των εταιρειών τους στο γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις χρειάζονται περισσότερη τεχνογνωσία.

Από τους Έλληνες εργοδότες που αναμένουν να μειώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους το 4ο τρίμηνο του 2025, το 30% αποδίδει την προοπτική αυτή στις οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση. Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως κύριο λόγο τις μετατοπίσεις της αγοράς που μειώνουν τη ζήτηση εργασίας ενώ το 21% εξηγεί την πρόθεση μείωσης του προσωπικού των οργανισμών τους με τις οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς πρόθεση αναπλήρωσης των θέσεων.

Οι Προοπτικές Απασχόλησης στον κόσμο

Στην έρευνα για το 4ο τρίμηνο του 2025 στην οποία συμμετείχαν 40.533 εργοδότες σε 42 χώρες οι εποχικά προσαρμοσμένες παγκόσμιες προοπτικές απασχόλησης υποχωρώντας ελαφρά κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το 38% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των προσλήψεων, το 15% προβλέπει μείωση, το 45% εκτιμά ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή ενώ το 2% δεν είναι βέβαιοι.

Ο ισχυρότερος προγραμματισμός προσλήψεων αναφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (45%), την Ινδία (40%) και τη Βραζιλία (36%). Ενώ η Αργεντινή (5%), το Χονγκ Κονγκ (6%) και η Ουγγαρία (8%) αναφέρουν τις πιο αδύναμες προοπτικές.

Οι κλάδοι της Πληροφορικής (36%), των Χρηματοοικονομικών & Real Estate (29%) και των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (24%) αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα τις πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων συναντούμε και σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (19%).

Οι εργοδότες παγκοσμίως δήλωσαν ότι η επέκταση της εταιρείας (39%) είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του προσωπικού – ποσοστό αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο.

Σχετικά με την Έρευνα

Η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup είναι η πιο ολοκληρωμένη, προσανατολισμένη στο μέλλον έρευνα του είδους της για την απασχόληση, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως βασικός οικονομικός δείκτης. Οι καθαρές προοπτικές απασχόλησης προκύπτουν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της δραστηριότητας προσλήψεων και αφαιρούν από αυτό το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση.

Σχετικά με τη Μεθοδολογία της Έρευνας

Οι απαντήσεις στην έρευνα συλλέχθηκαν τον Ιούλιο 2025 και 40.533 εργοδότες σε 42 χώρες ερωτήθηκαν για τις προθέσεις προσλήψεων τους για το 4ο τρίμηνο. Το μέγεθος του οργανισμού και του κλάδου είναι τυποποιημένα σε όλες τις χώρες και επικράτειες για να επιτρέπουν διεθνείς συγκρίσεις.