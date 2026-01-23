Τις τάσεις και τις απόψεις των ασφαλισμένων για την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές και τα υπόλοιπα κανάλια διανομής καταγράφει η έρευνα της RASS που έγινε για λογαριασμό του ΕΕΑ.

Οι καταναλωτές δείχνουν μια σαφή προτίμηση στον παραδοσιακό τρόπο αγοράς ασφαλίσεων με το 77,9% των ασφαλισμένων να προμηθεύτηκε το προϊόν του από ασφαλιστικό γραφείο ή πράκτορα, γεγονός που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη στον ρόλο του συμβούλου. Οι τράπεζες ακολουθούν με 20,4%, ενώ το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από το 13,8%.

Ωστόσο, η έρευνα φέρνει στο φως προβληματισμούς σχετικά με την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από τα τραπεζικά ιδρύματα (bancassurance):

• Το 36,3% όσων αγόρασαν ασφάλεια από τράπεζα ανέφεραν ότι η αγορά τους παρουσιάστηκε ως υποχρεωτική ή ως προϋπόθεση για την έγκριση άλλου τραπεζικού προϊόντος.

• Το 42,3% βασίστηκε κυρίως στην προφορική διαβεβαίωση του υπαλλήλου αντί να μελετήσει αναλυτικά τα έγγραφα πριν υπογράψει.

• Το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες για την αγορά ασφαλειών είναι χαμηλό, με το 52,3% να δηλώνει ότι δεν τις εμπιστεύεται «καθόλου».

Η έρευνα έγινε σε κατοίκους της Αττικής και αποτυπώνει ότι σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά τα νοικοκυριά, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα με σύνθετες προεκτάσεις.