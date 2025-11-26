Η Ελλάδα κατακτά στρατηγική θέση στον Χάρτη της ευρωπαϊκής νευρολογικής περίθαλψης, εγκαινιάζοντας το πρώτο Κέντρο Αριστείας Affidea NeuraCare για νευρολογικές παθήσεις, στο Χαλάνδρι. Το κέντρο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου, καθώς θα αποτελέσει τον “πιλότο” για τα συνολικά εννέα Νευρολογικά Κέντρα Αριστείας που σχεδιάζονται να λειτουργήσουν σε όλη την Ευρώπη.

Το Affidea NeuraCare Center σχεδιάζει συνεργασίες και με ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαμόρφωση πακέτων εξετάσεων στα πλαίσια ασφαλιστηρίων υγείας. Οι βασικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΠΥ. Ωστόσο, κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις θα καλύπτονται είτε από την ιδιωτική ασφάλιση του ασθενούς είτε από τον ίδιο τον ασθενή.

Κορυφαία ιατρική ομάδα και τεχνολογική υπεροχή

Το Affidea NeuraCare εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή μορφή συνεργασίας, συνδυάζοντας κορυφαίους επιστήμονες από Πανεπιστήμια (όπως το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ) με τον ιδιωτικό τομέα. Μία κορυφαία ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο Δήμος Μητσικώστας, ο Νίκος Σκαρμέας, ο Μάριος Πολίτης, ο Γιώργος Βελονάκης, ο Διονύσης Πανδής, ο Βαγγέλης Αναγνώστου, η Χριστίνα Δεληγιάννη και η Αγγελική Τσάπανου, συνεργάζεται κάτω από την ίδια στέγη. Οι επιστήμονες αυτοί, στους τομείς της Νευρολογίας, της Πυρηνικής Ιατρικής, της Μοριακής Βιολογίας, της Νευροακτινολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Ακτινολογίας και άλλων ζωτικών διαγνωστικών τομέων, θα έχουν στη διάθεσή τους κορυφαία μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας της General Electric.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

• Μαγνητικοί τομογράφοι 3 tesla.

• Υβριδικά μηχανήματα (συνδυασμός μαγνητικής τομογραφίας με αξονική τομογραφία).

• Μηχανήματα PET/CT και SPECT CT.

Αυτός ο εξοπλισμός αιχμής επιτρέπει στο επιστημονικό προσωπικό να εντοπίζει τις πιο λεπτομερείς βλάβες στον εγκέφαλο, δημιουργώντας εξατομικευμένα πρωτόκολλα για κάθε ασθενή. Παράλληλα, τα οφέλη για τον ασθενή είναι άμεσα και σημαντικά:

1. Μείωση της ακτινοβολίας κατά 80%.

2. Μείωση του χρόνου εξέτασης κατά 50-60% (ή τουλάχιστον κατά το ήμισυ).

3. Μεγαλύτερη ευκρίνεια στις απεικονιστικές μεθόδους.

4. Λιγότερη ανάγκη για ενέσεις με σκιαγραφικό.

5. Μεγαλύτερη άνεση του ασθενή και λιγότερο αίσθημα κλειστοφοβίας.

Το νέο Κέντρο Αριστείας δημιουργείται για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος νευρολογικών παθήσεων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη επίπτωση στους γηράσκοντες πληθυσμούς. Μεταξύ των παθήσεων που αντιμετωπίζονται συγκαταλέγονται:

• Η νόσος Πάρκινσον.

• Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ (το 80% των ανοιών).

• Η ζάλη, ο ίλιγγος και ο τρόμος (τρέμουλο). Σημειώνεται ότι το 5% των ασθενών που απευθύνονται στα ΤΕΠ παγκοσμίως πηγαίνουν για ζάλη ή ίλιγγο, αν και μόνο το 15% αυτών οφείλεται σε συγκεκριμένη νευρολογική παθοφυσιολογία.

• Οι κεφαλαλγίες και οι ημικρανίες.

• Η πολλαπλή σκλήρυνση, η επιληψία, οι όγκοι και οι φλεγμονές του εγκεφάλου, καθώς και άλλες παθήσεις του τομέα της νευροανοσολογίας.