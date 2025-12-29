Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky αναδεικνύει μια σημαντική μετατόπιση στον τρόπο χρήσης του AI κατά την εορταστική περίοδο. Πέρα από αξιόπιστος βοηθός για αγορές ή προγραμματισμό, το AI εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο ψηφιακό «σύντροφο», ικανό να προσφέρει ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη – μία τάση ιδιαίτερα έντονη στη Gen Z και τους millennials. Ωστόσο, οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη στο AI μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

Ενόψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών, η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα* για να διαπιστώσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αξιοποιούν εργαλεία AI, ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση του ελεύθερου χρόνου τους και να απλοποιήσουν τις εορταστικές προετοιμασίες, καθώς και για να αναδείξει τους πιθανούς κυβερνοκινδύνους που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.

Η δημοφιλία του AI την εορταστική περίοδο 2025/2026 είναι ιδιαίτερα υψηλή: Το 74% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να ενσωματώσει το AI στις γιορτινές του δραστηριότητες. Οι νεότερες ηλικίες δείχνουν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό, με το 86% των ερωτηθέντων μεταξύ 18–34 ετών να δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει το AI κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το AI;

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς χρήστες AI σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν στις γιορτές για αναζήτηση συνταγών (56%) ή για εστιατόρια και καταλύματα (54%), κάτι που επισημαίνει τον σταθερό ρόλο της ΤΝ στη διευκόλυνση της έρευνας και στη μείωση του χρόνου αναζήτησης.

Παράλληλα, η χρήση του AI ως «γεννήτρια ιδεών» βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Το 50% των χρηστών ζητά βοήθεια από το AI για ιδέες δώρων, τρόπους εορτασμού ή συμβουλές για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ενώ το ίδιο ποσοστό σκοπεύει να το εμπιστευτεί για προτάσεις σχετικά με το πώς θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, οι μισοί ερωτηθέντες βλέπουν το AI ως βοηθό αγορών, που μπορεί να συντάξει λίστες, να εντοπίσει τις καλύτερες προσφορές ή να αναλύσει κριτικές. Οι νεότεροι δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον για την ΤΝ ως εργαλείο προγραμματισμού προϋπολογισμού (50%), ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (55+) εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να του αναθέσουν τη διαχείριση των εξόδων τους (31%), προτιμώντας να το χρησιμοποιούν για αναζήτηση συνταγών (59%) και ιδέες για δώρα (41%).

Τα σύγχρονα εργαλεία AI επιτρέπουν στους καταναλωτές να βρίσκουν προσφορές που ταιριάζουν απόλυτα στις προτιμήσεις και στον προϋπολογισμό τους με λίγα μόνο κλικ. Ωστόσο, η αξιοπιστία των πληροφοριών που παράγονται από chatbots παραμένει σημαντικό ζήτημα. Συνιστάται οι καταναλωτές να ελέγχουν όλους τους συνδέσμους που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη πριν τους ανοίξουν, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο ή phishing περιεχόμενο. Για τον περιορισμό του κινδύνου, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προτείνουν τη χρήση λύσεων ασφαλείας με εργαλεία ανίχνευσης phishing βασισμένα στο AI.

«AI, μίλα μου»

Πέρα από την ικανότητά του να δίνει λύση σε ποικίλες ανάγκες και να παράγει νέες ιδέες, η τεχνητή νοημοσύνη πια αναλαμβάνει και έναν νέο ρόλο: Εκείνον του ψηφιακού συνομιλητή που μπορεί να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη. Το 29% όσων χρησιμοποιούν AI στις γιορτές δηλώνει ότι σκέφτεται να του μιλήσει όταν νιώθει άσχημα.

Οι zoomers και οι millennials δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υποστήριξη μέσω AI, με το 35% να καταφεύγει σε αυτήν την επιλογή. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες: Μόλις το 19% των ερωτηθέντων 55+ θα μιλούσαν στην ΤΝ όταν είναι αναστατωμένοι.

Αν και η επικοινωνία με υπηρεσίες AI μπορεί να μοιάζει προσωπική και ιδιωτική, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα περισσότερα chatbots ανήκουν σε εμπορικές εταιρείες με τις δικές τους πολιτικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές ασφαλείας για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας:

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συνομιλία, ελέγξτε την πολιτική απορρήτου του εργαλείου AI που χρησιμοποιείτε. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να αξιοποιούν συναισθηματικές συνομιλίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με εσάς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση ή να πωληθούν σε τρίτες εταιρείες μάρκετινγκ. Εξετάστε αν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των συνομιλιών σας για εκπαίδευση μοντέλων ή σκοπούς μάρκετινγκ.

Αποφύγετε να μοιράζεστε ιδιαίτερα προσωπικές, αναγνωρίσιμες ή οικονομικές πληροφορίες με chatbots AI. Αντιμετωπίστε τα μηνύματά σας όπως μια δημόσια ανάρτηση – μην παίρνετε ποτέ ως δεδομένη την απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Προτιμήστε υπηρεσίες AI από αξιόπιστες εταιρείες με ισχυρό ιστορικό σε θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Αποφύγετε ανώνυμα ή άγνωστα bots, τα οποία μπορεί να έχουν σχεδιαστεί για συλλογή δεδομένων. Κακόβουλα ή ψεύτικα AI bots ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες για απάτες, phishing ή εκβιασμό. Για την προστασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε λύση ασφαλείας που αποτρέπει το άνοιγμα αναξιόπιστων συνδέσμων.

«Καθώς τα μοντέλα LLM εξελίσσονται ραγδαία, βελτιώνεται και η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο με τους χρήστες. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μαθαίνουν να απαντούν βάσει δεδομένων, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από το Διαδίκτυο, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή στην αναπαραγωγή λαθών και προκαταλήψεων. Συνιστάται να αντιμετωπίζουμε τις προτάσεις του AI με υγιή σκεπτικισμό και να αποφεύγουμε την υπερβολική κοινοποίηση πληροφοριών», σχολιάζει ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το τμήμα έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Νοέμβριο του 2025. Συμμετείχαν 3.000 ερωτηθέντες από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).