Σήμερα, η ανάγκη για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, με τον ρόλο της ασφάλισης να αναδεικνύεται καθοριστικός για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Το ασφαλιστικό κενό που παρατηρείται στη χώρα μας, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαιτεί θεσμικές λύσεις και συλλογική προσέγγιση. Η νέα υποχρεωτικότητα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, με στόχο καμία επιχείρηση να μη μείνει απροστάτευτη σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, που διαμορφώνεται από τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Αλεξάνδρα Ντινοπούλου, Corporate & Special Risks Solutions Leader του Ομίλου Interamerican (Αναδημοσίευση από το περιοδικό am, Ιούλιος – Αύγουστος 2025)

Σε αυτό το νέο τοπίο, λοιπόν, η διεύρυνση του πλαισίου υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη θωράκιση της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ (κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος) υποχρεούνται να διαθέτουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές – δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, ενώ προβλέπεται πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η θεσμική αυτή πρόβλεψη ενισχύει τη σημασία της πρόληψης και της προετοιμασίας και υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για τη συνέχεια και την ανθεκτικότητα κάθε επιχείρησης.

Είναι ακόμη νωρίς για να κριθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας εγκαίρως πιθανά κενά ή γκρίζα σημεία. Η ασφαλιστική αγορά καλείται να στηρίξει τη μετάβαση με κατάλληλες λύσεις, αξιοπιστία και εξελιγμένα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά μας στην Interamerican, υπερβαίνουμε τα παραδοσιακά όρια της ασφάλισης, αναπτύσσοντας μια σφαιρική στρατηγική, με τη δημιουργία ευέλικτων, προσιτών και προσαρμοσμένων λύσεων για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Την τελευταία περίοδο και σε συνέχεια της νέας υποχρεωτικής ρύθμισης, δημιουργήσαμε μια νέα επιλογή που εξασφαλίζει στον πελάτη την απαραίτητη από τον νόμο ασφάλιση, περιλαμβάνοντας αποκλειστικά τις υποχρεωτικές καλύψεις. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε βελτιωτικές ενέργειες για όλα τα προγράμματα Interamerican Business, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, διευρύνουμε την κάλυψη των καιρικών φαινομένων, τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο, καλύπτοντας ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα στα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και σε αντικείμενα στο ύπαιθρο μέχρι και 50% του ασφαλιζομένου ορίου κάλυψης.

Η ομάδα Corporate & Special Risks Solutions, στην οποία έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, αποτελεί στρατηγική καινοτομία της Interamerican που ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και έχει σχεδιαστεί για την ολοκληρωμένη διαχείριση μεγάλων πελατών και ειδικών επιχειρηματικών κινδύνων.

Παράλληλα, επενδύουμε σε σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου – με έμφαση στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι στα ακραία φαινόμενα έχουμε αναπτύξει συνέργειες με καταξιωμένους οργανισμούς όπως με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για το καινοτόμο έργο ΥΑΝΤΑΣ. Μέσα από το έργο αυτό, αναλύονται και αξιοποιούνται χωρικά δεδομένα για τη διαχείριση κινδύνων, με στόχο την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Τις δύσκολες στιγμές, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας και την κοινωνία, ενεργοποιώντας άμεσα fast track διαδικασίες αποζημιώσεων και αξιοποιώντας τεχνολογία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κακοκαιρία «Daniel», που έπληξε τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου ολόκληρος ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε συνολικά για την άμεση υποστήριξη των πληγέντων. Οι αποζημιώσεις προχώρησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, με το συνολικό ύψος να προσεγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε με συνέπεια, καταβάλλοντας περίπου 400 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, αποδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει για την ανάκαμψη και τη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων την επόμενη μέρα κάθε κρίσης.

Το αυξημένο κύμα ανταπόκρισης που παρατηρείται με αφορμή και τα μέτρα της πολιτείας είναι ενθαρρυντικό για την προστασία των επιχειρήσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει άλλωστε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενσωματώνουν σχέδια ετοιμότητας και να μεριμνούν υπεύθυνα για την ασφάλισή τους, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες καλύψεις που θωρακίζουν τόσο την περιουσία τους όσο και τη συνέχεια της δραστηριότητάς τους, ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας κερδών.

Γιατί η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο – είναι η δύναμη που επιτρέπει στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν μετά από κάθε δυσκολία. Ο Όμιλος Interamerican θέτει σταθερά στο επίκεντρο την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη, την ανάπτυξη ευέλικτων ασφαλιστικών λύσεων και την υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με όλες του τις δυνάμεις, μετά από κάθε δύσκολη στιγμή.