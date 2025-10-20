Το ασφαλιστικό κενό σε σχέση με την κλιματική κρίση και την αποταμίευση, η διεύρυνση των κινήτρων και των μέτρων για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης όπως η έκπτωση 40% στον ΕΝΦΙΑ, το δημογραφικό και το συνταξιοδοτικό, ο ανταγωνισμός και οι αθέμιτες πρακτικές ιδίως στον τομέα του Bankassurance, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της 7ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Πρόκειται για τη συνδιάσκεψη εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, που διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν η στρατηγική ενότητας και διεκδικήσεων για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε ένα τοπίο προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τόνισε τη διαχρονική μάχη του Επιμελητηρίου για τα μέλη του, που αποτελούν το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας. Υπογράμμισε τη σημασία της συναίνεσης για την επίλυση των ζητημάτων του κλάδου και την ανάγκη ο ασφαλιστικός κλάδος να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό μέλλον. Ζήτησε τον εξευρωπαϊσμό του νομικού πλαισίου, ώστε η ασφαλιστική διείσδυση (σήμερα στο 2.5% του ΑΕΠ) να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7.5%). Επικαλέστηκε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η ασφαλιστική διείσδυση είναι 4,5% λόγω των 15 υποχρεωτικών ασφαλίσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων σε υγεία και σύνταξη. Ανέφερε ως σημαντικές επιτυχίες την ψήφιση 17 τροπολογιών υπέρ των επιχειρήσεων κατά την πανδημία και την ένταξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ΕΣΠΑ. Χαρακτήρισε τη συνδιάσκεψη ως πολύ σημαντική, καθώς ένωσε τον κλάδο . Τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του ΕΕΑ, είναι όπως είπε η χρηματοδότηση, το λειτουργικό κόστος λόγω πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης, τα ασφαλιστικά ζητήματα και τα χρέη των επιχειρήσεων.

Υποστήριξε την αναγκαιότητα υποχρεωτικής ασφάλισης, ειδικά λόγω της κλιματικής κρίσης, καθώς η πολιτεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλέον τις ζημιές (π.χ., 2,5 δισ. ευρώ από τον «Daniel»). Ζήτησε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα να ανέλθει στο 40%. Όσον αφορά στο bancassurance: Τόνισε ότι, αν και είναι υπέρ του διαλόγου, πρέπει να υπάρχει τήρηση των νόμων. Κατήγγειλε εκβιαστικές πρακτικές εκ μέρους των τραπεζών, όπου οι πελάτες πιέζονται να αγοράσουν ασφάλεια για να λάβουν δάνειο. Επέκρινε επίσης τις online πλατφόρμες που προσφέρουν δώρα/προσφορές, κάτι που απαγορεύεται.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συνέδεσε την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς με την ισχυρή οικονομία. Αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κλάδου, όπως η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα έναντι φυσικών καταστροφών και η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 500.000€. Yπογράμμισε ότι μια ισχυρή οικονομία παρέχει τη βάση ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι όπου πηγαίνουν καλά οι αριθμοί, θα πάει καλά και η ασφαλιστική αγορά.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, εστίασε στο «Κενό Προστασίας», ειδικά στις συντάξεις (όπου οι Έλληνες έχουν αποταμίευση 3 ημερών μισθού, έναντι 6 μηνών του μέσου Ευρωπαίου), στην υγεία και την κλιματική αλλαγή. Τόνισε ότι ο πολιτικός κόσμος πρέπει να είναι ενωμένος και να δράσει γρηγορότερα. Προέβλεψε ότι ο ρόλος του επαγγελματία και εκπαιδευμένου ασφαλιστή θα διευρυνθεί.

Ο Διευθυντής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Σταύρος Κωνσταντάς, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην εμπέδωση της αξιοπιστίας απέναντι στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και τη στήριξη της εποπτικής αρχής στην εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας).

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ανακοίνωσε ευρωπαϊκές εξελίξεις υπέρ των ΜμΕ, όπως τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τις ΜμΕ και τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Χρηστίδης (Βουλευτής ΠΑΣΟΚ) και ο Χάρης Μαμουλάκης (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ) τόνισαν ότι η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7.5%) και να συνεργαστεί με το κράτος για την αντιμετώπιση κρίσεων

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου:

1. Ψηφιακό Μητρώο: Έχει θεσμοθετηθεί η απευθείας διαβίβαση δεδομένων από εταιρείες και κέντρα εκπαίδευσης για την αυτόματη ενημέρωση των μητρώων, καταργώντας τη γραφειοκρατία της ετήσιας προσκόμισης εγγράφων από τους διαμεσολαβητές.

2. Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες, καλύπτοντας την ασφαλιστική επιστήμη, το κανονιστικό πλαίσιο, τη συμπεριφορική επιστήμη και την οργάνωση γραφείου.

3. Μελέτη Εισοδημάτων: Τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 18,4% την τελευταία πενταετία, ποσοστό χαμηλότερο από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων (38,4%). Διαπιστώθηκε επίσης αύξηση των μετατροπών σε νομικά πρόσωπα.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Παναγιώτης Ξένος, παρουσίασε μελέτη που έδειξε ότι η ζήτηση για ασφάλιση ζωής στην Ελλάδα αυξάνεται κατά τις περιόδους οικονομικής ύφεσης (μείωση ΑΕΠ), καθώς αντιμετωπίζεται ως μια βιώσιμη επενδυτική επιλογή. Πρότεινε τη θέσπιση ενισχυμένου πλαισίου φορολογικών κινήτρων για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω ασφαλίσεων ζωής.

Ο Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του ΕΕΘ, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις του κλάδου, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ρόλος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, οι νομοθετικές αλλαγές, ο ανταγωνισμός από νέα κανάλια διανομής και η απαίτηση για εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών. Υποστήριξε ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή πληροφόρηση και ανέφερε ότι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος απάντησε πως διενήργησε έλεγχο και βρήκε «δύο περιπτώσεις που όντως είναι προβληματικές.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ακολούθησαν δύο πάνελ. Το πρώτο αφορούσε το “Bankassurance και την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση“. Η συζήτηση ανέδειξε τη διαρκή ένταση μεταξύ των τραπεζικών δικτύων και των παραδοσιακών διαμεσολαβητών και το δεύτερο την ενότητα “Δημογραφικό και Συνταξιοδοτικό”.

Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν αναφερόμενοι στην αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τα όσα έγινα έως σήμερα καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν οι:

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παύλος Χρηστίδης βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής ΠΑΣΟΚ υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας

Χαράλαμπος Μαμουλάκης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής ΝΔ, Μέλος Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΕ

Επίσης σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και από τους:

Γιώργος Δαμούλος Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων)

Λεωνίδας Μίχος Αντιπρόεδρος ΕΕΠειραιά

Κυριάκος Μερελής, Προέδρος ΕΕΘ (Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης)

Γιώργος Καβαθάς ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων κ Βιοτεχνών Ελλάδος)(διαδικτυακά)

Σταύρος Κωνσταντάς ΔΕΙΑ Διευθυντής Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ΤτΕ*

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Πάνος Τσιολής πρόεδρος ΠΣΕΑΔ (Παγκήπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών)

Δήμητρα Λύχρου ΕΑΔΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος)

Ηλίας Τσολάκης ΠΟΑΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων)

Giuseppe Zorgno πρόεδρος ΕΙΑΣ (διαδικτυακά)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΑΝΕΛ 7ΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1η ενότητα – πάνελ με θέμα «Bancassurance και Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση».

Συμμετέχοντες

Χαρούλα Απαλαγάκη Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Κυριάκος Μερελής Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος ΕΑΔΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος)

Γ. Καντώρος Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN.

Συντονιστής ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Ντσούνος

2η ενότητα – πάνελ -με θέμα «Δημογραφικό και Συνταξιοδότηση».

Συμμετέχοντες

Κωνσταντίνος Καραγκούνης. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Μανώλης Χριστοδουλάκης βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μαρία Δασκαλάκη-Κάσση, μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Βαγγέλης Οικονομόπουλος Εμπορικός Διευθυντής της Groupama, Ηλίας Τσολάκης Πρόεδρος ΠΟΑΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Πρακτόρων)

Συντονιστής ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας

Πραγματοποιήθηκαν Τιμητικές Βραβεύσεις

Απονεμήθηκαν βραβεία ως εξής:

1ο 100 χρόνια Διαμεσολαβητές στην G Insurance Brokers

2ο Συνεργασία ΕΙΑΣ – ΕΕΑ – στην πρώην πρόεδρο του ΕΙΑΣ κυρία Νάντια Σταυρογιάννη

3ο Στην πρώην πρόεδρο της ΕΕΑΕ κ. Δήμητρα Λύχρου

Ακολούθησαν τοποθετήσεις Συνέδρων της 7ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1.Επιτροπές ΕΕΑ Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

2. Εισηγήσεις Θεσσαλονίκη – Πειραιά

3.Τοποθετήσεις συνέδρων

4. Τοποθέτηση επιτροπής Καταναλωτών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

-ΕΑΔΕ και ΠΟΑΔ παρουσίασαν το έργο τους

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Προέδρων έξι Σωματείων της ΠΟΑΔ με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΑΔ Κο Μουντάκη .

Συμμετέχοντες Πρόεδροι στο Πάνελ της ΠΟΑΔ

Αντα Τσιλιμή – Πρόεδρος ΗΠΕΙΡΟΥ

Αννα Βουρούκου – Πρόεδρος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βασω Μουτάφη – Πρόεδρος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Σοφία Αρβανίτη – Πρόεδρος ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μανώλης Καπετανάκης – Πρόεδρος Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ισαακ Δουμάνης – Α.Αντιπρόεδρος Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ