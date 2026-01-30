Μία νέα υπηρεσία ανάλυσης φυσικών κινδύνων και μέτρησης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, το «Climate Risk Consulting Service», παρουσίασε η HDI σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία επιστημονική λύση νέας γενιάς, σχεδιασμένη να παρέχει αναλυτικά δεδομένα, προγνωστικά σενάρια και εξειδικευμένες προτάσεις βελτίωσης, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα πιο σύγχρονα γεωχωρικά εργαλεία/υπηρεσίες της HDI.



Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει σε μία επιχείρηση, μετά από λεπτομερή ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων από την εξειδικευμένη ομάδα Τεχνικών Αναλύσεων Κινδύνου της HDI (HRC), να λάβει ένα αναλυτικό report με στοιχεία

όπως:

Ακριβή αποτύπωση NatCat κινδύνων (πλημμύρα, σεισμός, καύσωνας, χιονόπτωση κ.ά.) στους οποίους μπορεί να έχει έκθεση η επιχείρηση

Ανάλυση κλιματικών σεναρίων έως το 2100

Αξιολόγηση επιπτώσεων για την επιχείρηση σε υποδομές, υλικά και λειτουργικές διαδικασίες

Εντοπισμό αδυναμιών και προτεινόμενων μέτρων ανθεκτικότητας

Υποστήριξη λήψης αποφάσεων για επενδύσεις, προστατευτικά έργα και σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.



Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Managing Director της HDI Global SE, Hellas και ο κ. Μπεφών, Head Sales, Marketing & Distribution. Οι κεντρικοί ομιλητές από την HDI, ο κ. Lars Regner, Head of Resilience Services, και η κ. Johanna Rohrer, Risk Analyst Natural Hazards / Resilience Services, παρουσίασαν τις δυνατότητες της υπηρεσίας, τα μέσα που συλλέγουν και αναλύουν τα απαραίτητα δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται η λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αυξανόμενων φυσικών κινδύνων. Αναφορικά με την προσφορά της υπηρεσίας στην ελληνική αγορά, κάθε report θα προσφέρεται σε εξατομικευμένο επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως επισήμανε ο κ. Κ. Σεμερτζόγλου. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, με τη συμμετοχή συνεργατών, πελατών και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις της ημέρας, ήταν η επίσημη έναρξη της διεθνούς πρωτοβουλίας της HDI για την αξιολόγηση εμβληματικών τοποσήμων (Iconic Landmarks) ανά τον κόσμο, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και τη διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η Ελλάδα αποτέλεσε την αφετηρία αυτής της προσπάθειας, με το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης ολοκληρωμένης αξιολόγησης, ανέφερε ο κ. Μπεφών.



Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, με τη συμμετοχή συνεργατών, πελατών και εκπροσώπων των ΜΜΕ.