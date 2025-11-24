Στο εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πολιτικών αρχηγών, εκπροσώπων κομμάτων, βουλευτών, δημάρχων, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, πλήθους εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό, οικονομικό, ακαδημαϊκό, επιμελητηριακό και αθλητικό κόσμο γιόρτασαν οι άνθρωποι του ΕΕΑ τα 100 χρόνια της πορείας του.

Από το 1925 έως σήμερα, το Ε.Ε.Α. στέκεται αδιάψευστος αρωγός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, πρωτοστατώντας σε κάθε προσπάθεια στήριξης, εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσής τους. Πάντα στην πρωτοπορία, πάντα έτοιμο να χαράξει νέες διαδρομές και να ανοίξει ορίζοντες.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ανέφερε ότι “Τα εκατό χρόνια του ΕΕΑ προφανώς δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ορόσημο ευθύνης και συνέχειας”. Σημείωσε ότι Κοιτάζοντας μπροστά, ξέρουμε πως οι προκλήσεις είναι μεγάλες — και απαιτούν θεσμούς που ακούν, που συνεργάζονται, που χτίζουν λύσεις μαζί με την κοινωνία και με τις τοπικές κοινότητες.



Η ψηφιακή εποχή, η πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή κρίση, αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας. Και μέσα σε αυτή τη μετάβαση, οι μικρομεσαίοι πρέπει να έχουν τη θέση που τους αξίζει.

Όχι στο περιθώριο, αλλά στο επίκεντρο. Το ΕΕΑ ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση: με προγράμματα στήριξης, κατάρτισης, mentoring και συνεργασιών.



Με πρωτοβουλίες που ενώνουν επαγγελματίες, πανεπιστήμια, νέες τεχνολογικές δομές. Με στόχο μια επιχειρηματικότητα σύγχρονη, καινοτόμο και κοινωνικά υπεύθυνη”.