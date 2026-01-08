Η American International Group (AIG) ανακοίνωσε ότι ο Πίτερ Ζαφίνο σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έως τα μέσα του έτους, ολοκληρώνοντας μια πενταετία βελτιωμένων αποδόσεων. Τη θέση του θα αναλάβει ο Έρικ Άντερσεν, στέλεχος της Aon Plc.

Ο Άντερσεν θα ενταχθεί στην AIG στις 16 Φεβρουαρίου ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος υπό διαδοχή, ενώ από την 1η Ιουνίου θα αναλάβει πλήρως καθήκοντα και θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Ζαφίνο θα μετακινηθεί στη θέση του εκτελεστικού προέδρου.

Η απουσία σαφούς αιτιολόγησης για την αποχώρηση του Ζαφίνο δημιουργεί ερωτήματα στους επενδυτές, σύμφωνα με αναλυτές του bloomberg, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές στρατηγικές αλλαγές.

Ο Άντερσεν διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στην Aon, έχοντας διατελέσει σε κορυφαίες θέσεις, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι η πολυπλοκότητα της AIG ενδέχεται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής.

Υπό τη διοίκηση Ζαφίνο, από το 2021, η AIG βελτίωσε την κερδοφορία της στον ασφαλιστικό κλάδο, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 92%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του κλάδου. Παράλληλα, απλοποίησε τη δομή του ομίλου, απομακρύνθηκε από την ασφάλιση ζωής μέσω της απόσχισης της Corebridge Financial και προχώρησε σε επενδύσεις άνω των 2,7 δισ. δολαρίων σε Convex Group και Onex Corp.