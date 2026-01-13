Οι κυβερνήσεις της Ινδονησίας και της Μαλαισίας προχώρησαν στον προσωρινό αποκλεισμό του Grok, του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, λόγω της δυνατότητάς του να παράγει παράνομο περιεχόμενο με εικόνες που αφορούν στο σεξ.

Η ανησυχία των αρχών επικεντρώνεται στην έλλειψη δικλείδων ασφαλείας, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία μη συναινετικών εικόνων που αφορούν γυναίκες και ανηλίκους.

Οι αρμόδιοι φορείς χαρακτηρίζουν τη λειτουργία αυτή ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας, τονίζοντας τους κινδύνους για τη φήμη και την ψυχολογία των πολιτών. Παράλληλα, διεθνείς αντιδράσεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν την πίεση στην εταιρεία xAI για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα παραμείνει κλειστή στις δύο ασιατικές χώρες μέχρι να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

Τη Δευτέρα, η βρετανική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Ofcom ξεκίνησε έρευνα για την X για να διαπιστώσει εάν τα σεξουαλικά προσωπικά deepfakes που παράγονται από την Grok παραβιάζουν την υποχρέωσή της να προστατεύει τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο από περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι παράνομο, βάσει του πλαισίου του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο της χώρας.

Στη Γαλλία, υπουργοί της κυβέρνησης δήλωσαν ότι παρέπεμψαν σε εισαγγελείς περιεχόμενο που παράγεται από την Grok και κυκλοφορεί στην X και επίσης ειδοποίησαν τη γαλλική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Arcom να ελέγξει τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γερμανός υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Wolfram Weimer κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει νομικά μέτρα, λέγοντας ότι οι κανόνες της ΕΕ παρέχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και ισχυριζόμενος ότι το πρόβλημα κινδυνεύει να μετατραπεί σε «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».