Ο Έλληνας χάλκινος Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδος, Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε για ακόμα μία φορά την κορυφή, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με επίδοση 6,08 μ., στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Η επίδοσή του τον κατατάσσει στην 4η θέση όλων των εποχών παγκοσμίως, μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και μια απόδειξη του πάθους, της πειθαρχίας και της συστηματικής προετοιμασίας που χαρακτηρίζουν την πορεία του. Σήμερα η επίσκεψη του Μανόλο έγινε στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου υγείας του.

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και ο προσωπικός του ιατρός, Δρ. Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους, Ειδικός Παθολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Τμήματος Προληπτικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής, Διευθυντής Τμήματος Check Up ΙΑΣΩ Γενική Κλινική βρίσκεται δίπλα του, φροντίζοντας για την υγεία και την αθλητική του ετοιμότητα μέσω μιας εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ιατρικής παρακολούθησης για την επίτευξη υψηλών αθλητικών επιδόσεων.

Στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική επενδύουμε στην πρόληψη και την ολιστική φροντίδα κάθε αθλητή, με στόχο όχι μόνο την υγεία, αλλά και την εξέλιξη της απόδοσής του. Με συνέπεια, επιστημονική αρτιότητα, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και σεβασμό στις απαιτήσεις του σύγχρονου πρωταθλητισμού, στεκόμαστε σταθερά δίπλα σε όσους στοχεύουν ψηλά.

Θερμά συγχαρητήρια στον Μανόλο για το νέο του ρεκόρ! Η πορεία του εμπνέει και μας γεμίζει υπερηφάνεια.