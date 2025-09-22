Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ( ΙΟΑΣ ) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στη διεθνή καλλιτεχνική και κοινωνική δράση Alive, που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Antoine Alléno στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου Inside Out του καλλιτέχνη JR, στο Παρίσι, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Η δράση, που πραγματοποιήθηκε στην γέφυρα Pont d’Iéna απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ, έφερε στο φως τις αθέατες φωνές των συν-θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, μέσω της εικαστικής εγκατάστασης με 1.500 πορτρέτα συγγενών θυμάτων τροχαίων, τα οποία επικολλήθηκαν στο οδόστρωμα και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν συμβολίζοντας την εγκατάλειψη που συχνά βιώνουν οι οικογένειες.

Το Ινστιτούτο συμμετείχε ενεργά με αποστολή φωτογραφιών στελεχών, συνεργατών και εθελοντών του, με επικεφαλής την Πρόεδρο του Δ.Σ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, στηρίζοντας ουσιαστικά αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία μνήμης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αφύπνισης. Πέρα από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων, σε ειδικές προθήκες καταγράφηκαν τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα στην άσφαλτο, ανάμεσά τους και του Πάνου Μυλωνά, η απώλεια του οποίου αποτέλεσε την αφορμή για την ίδρυση του Ινστιτούτου.

Το ΙΟΑΣ, σε αυτή τη συγκινητική και με μεγάλη απήχηση εκδήλωση, εκπροσώπησε η κα Isabelle Kardacz, πρώην Επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας και Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, DG MOVE. Η κα Kardacz είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους γονείς του Antoine Alléno και τους διοργανωτές της εκδήλωσης, καθώς και με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής της Γαλλίας, κυβερνητικών Οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων που στήριξαν τη διοργάνωση.

Η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κα. Brigitte Macron, τίμησε με την παρουσία της τη δράση και συμμετείχε συμβολικά στην τοποθέτηση φωτογραφιών των οικογενειών των θυμάτων στη γέφυρα Pont d’Iéna.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά ανέφερε: «Η συμμετοχή μας στο Alive αποτελεί έναν συμβολικό αλλά ισχυρό τρόπο να ενωθούν οι φωνές μας με εκείνες των οικογενειών θυμάτων τροχαίων από όλο τον κόσμο. Ο Πάνος, όπως και ο Antoine, όπως και χιλιάδες άλλοι νέοι, χάθηκαν τόσο άδικα στην άσφαλτο. Μέσα από τη δράση αυτή στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία ανθρώπινη απώλεια δεν είναι αποδεκτή και ότι όλοι μαζί, με αλληλεγγύη και συνεργασία, μπορούμε να μετατρέψουμε τον ανθρώπινο πόνο σε δύναμη, υπηρετώντας το όραμά μας για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα.»

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», με συνεχή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στο όραμά του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο και ενδυναμώνει τις διεθνείς του συνεργασίες για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας και της πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων.