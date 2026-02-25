Το podcast “Και Αν Συμβεί…” φιλοξενεί την κυρία Κατερίνα Χαραλαμπίδου, MDRT Country Chair Ελλάδας, σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην επαγγελματική εξέλιξη και τον ρόλο της αριστείας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Το επεισόδιο εξετάζει:

– Τι είναι πραγματικά το MDRT

– Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης

– Τι κερδίζει ο ασφαλιστής μέσα από τη διεθνή κοινότητα

– Πώς η συνεχής εκπαίδευση και το mentoring αναβαθμίζουν την ποιότητα συμβουλής

– Πώς η επαγγελματική αριστεία μεταφράζεται σε καλύτερη προστασία για τον ασφαλισμένο

Το “Και Αν Συμβεί…” αποτελεί θεματική πλατφόρμα διαλόγου για την ιδιωτική ασφάλιση, φιλοξενώντας θεσμικούς εκπροσώπους, επαγγελματίες και ανθρώπινες ιστορίες, με στόχο την καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης.