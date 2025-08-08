Ένα βασανιστικά αργό ρυθμό αύξησης του αριθμού των συμβολαίων που αντιστοιχούν σε ασφαλισμένες κατοικίες βιώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, παρά τα φορολογικά κίνητρα τα οποία αναγνώρισε νομοθετικά η κυβέρνηση θα τελευταία δύο χρόνια.

Από επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ για τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των ασφαλισμένων κατοικιών, διαπιστώνεται ότι ενώ το 2023 οι κατοικίες με σχετικές καλύψεις πλησίαζαν το 1 εκατ., το 2024 ξεπέρασαν μόλις το 1,250 εκατ., ενώ φέτος αναμένεται να κυμανθούν οριακά κάτω από το 1,3 εκατ..

Σε ποσοστιαία βάση φαίνεται ότι η αγορά αναπτύσσεται ταχέως, ωστόσο σε απόλυτα μεγέθη και λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ μεγάλο αριθμό των κατοικιών που υπάρχουν ανά τη χώρα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ειδικότερα, καθίσταται ξεκάθαρο ότι η απόσταση που καλείται να διανύσει ο κλάδος, ώστε να θεωρήσει ότι πέτυχε το στόχο του, παραμένει μεγάλη.

Αν μάλιστα δούμε τα στοιχεία που αφορούν στις ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό, εκεί θα διαπιστώσουμε ότι το 2024 ήταν ασφαλισμένες μόλις 660.000 ιδιοκτησίες, έναντι 530.000 το 2023, ενώ η πρόβλεψη για το 2025 αναφέρει αύξηση των συγκεκριμένων κατοικιών μόλις στις 715.000.

Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος για τον οποίο τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς κατά τις επαφές τους με την κυβέρνηση επιμένουν ζητώντας περισσότερα φορολογικά κίνητρα. Θεωρούν ότι μόνο έτσι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών να παρακινηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό να ασφαλίσουν τις περιουσίες τους. Στην ίδια πολιτική θα επιμείνει και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κατά τους επόμενους μήνες, επιδιώκοντας να πείσει την κυβέρνηση να τροποποιήσει το νόμο που αναγνωρίζει εκπτώσεις επί του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες.