Tο Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 η Ένωσή Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος πραγματοποίησε την τέταρτη κατά σειρά δράση στο πλαίσιο του Μήνα Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Ο πεζόδρομος της Πάτρας γέμισε ζωντάνια, ενημέρωση και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, οι οποίοι έδειξαν θερμό ενδιαφέρον για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, ενώ μέσω ενός ειδικού QR code οι πολίτες συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλιστικά συνειδητοποιημένης κοινωνίας. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και απέδειξε ότι η ζήτηση για αξιόπιστη ενημέρωση είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στην πρόταση, πρωτοβουλία και οργάνωση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ματθαίου Νικολίτσα, τhν οποίa ευχαριστούμε θερμά για την αφοσίωση και τη δημιουργικότητά της. Η συμβολή της αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι το QR code που χρησιμοποιήθηκε στην εκδήλωση βρίσκεται διαθέσιμο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης.

Καλούμε όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας, να σκανάρουν τον κωδικό και να απαντήσουν στις ερωτήσεις!

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που ενισχύουν την προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση και ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κουλτούρας.