Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Δύναμις Ασφαλιστική, μετά την αποχώρηση από τη θέση του CEO του Κ. Ευσταθόπουλου. Ειδικότερα το ΔΣ της εταιρείας είναι το εξής:
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
- Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Στυλιανός Βαλσαμίδης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.
- Δημήτριος Πολίτης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.
- Αλκμήνη Καρακώστα του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Αναστάσιος Μπέγιογλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
