Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Δύναμις Ασφαλιστική, μετά την αποχώρηση από τη θέση του CEO του Κ. Ευσταθόπουλου. Ειδικότερα το ΔΣ της εταιρείας είναι το εξής:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου