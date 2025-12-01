Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία εισέρχεται σε νέα εποχή μέσα από την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς. Ο Δημήτρης Μαζαράκης παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής μέχρι και τις 26/11/2028. Στο νέο ΔΣ συμμετέχουν 4 υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα το ΔΣ έχει ως εξής:

Αθανάσιος Ζαρκαλής: Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτρης Μαζαράκης: Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Σταύρος Καραγρηγορίου: Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργόπουλος Γεώργιος: Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Γναρδέλλης Θεόδωρος: Μη-Εκτελεστικό Μέλος

Κουτεντάκης Βασίλειος: Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαργαρίτης Χαράλαμπος: Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαστρόκαλος Βασίλειος: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ξενάκη Δέσποινα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος