Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία εισέρχεται σε νέα εποχή μέσα από την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς. Ο Δημήτρης Μαζαράκης παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής μέχρι και τις 26/11/2028. Στο νέο ΔΣ συμμετέχουν 4 υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.
Ειδικότερα το ΔΣ έχει ως εξής:
Αθανάσιος Ζαρκαλής: Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτρης Μαζαράκης: Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Σταύρος Καραγρηγορίου: Εκτελεστικό Μέλος
Γεωργόπουλος Γεώργιος: Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Γναρδέλλης Θεόδωρος: Μη-Εκτελεστικό Μέλος
Κουτεντάκης Βασίλειος: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαστρόκαλος Βασίλειος: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξενάκη Δέσποινα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Leave a Reply