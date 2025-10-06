Η Interasco Α.Ε.Γ.Α., συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, πραγματοποίησε με επιτυχία από τις 26-28.09.2025 Οffsite Meeting των στελεχών της στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Η συνάντηση είχε διττό σκοπό, καθώς εστίασε τόσο στην ενίσχυση στρατηγικού σχεδιασμού και την ανάπτυξη νέων ιδεών για το μέλλον της Εταιρείας όσο και στην ενίσχυση της ομαδικότητας και των δεσμών μεταξύ των στελεχών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα στελέχη συμμετείχαν σε δημιουργικά Sessions και ανοιχτές συζητήσεις που στόχευαν στη χάραξη των επόμενων βημάτων της Εταιρείας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μέσα από σύγχρονες μεθοδολογίες συνεργασίας, ενθαρρύνθηκε η ενεργή συμμετοχή όλων, με στόχο την ανάδειξη νέων ιδεών και προτάσεων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Interasco.

Παράλληλα, η επιλογή του Λιτόχωρου με τη μοναδική του τοποθεσία στις πλαγιές του Ολύμπου συνέβαλε στο να συνδυαστεί το επιχειρησιακό σκέλος με μία αξέχαστη εμπειρία bonding.

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να απολαύσει πεζοπορία στα μαγευτικά μονοπάτια του Ολύμπου, εμπειρία που ενίσχυσε περαιτέρω την αίσθηση ενότητας, την αξία της συνεργασίας, της αντοχής και της κοινής προσπάθειας.

Η επαφή με τη φύση και η απόδραση από το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον αποτέλεσαν καταλύτη για την ανανέωση της ενέργειας και της δημιουργικότητας των στελεχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρολος Σαΐας δήλωσε σχετικά:

«Το offsite meeting στο Λιτόχωρο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να σχεδιάσουμε από κοινού το μέλλον της Εταιρείας, να ακούσουμε νέες προτάσεις και να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο το πνεύμα συνεργασίας που μας χαρακτηρίζει. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κουλτούρα ανοιχτού διαλόγου που έχει εδραιωθεί και που μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε δυναμικά».

Η Ιnterasco παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της, επενδύοντας στους ανθρώπους της, ενισχύοντας τη συνοχή και την έμπνευση που οδηγούν στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το φετινό offsite meeting, επιβεβαιώνεται η στρατηγική επιλογή της Εταιρείας να συνδυάζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας και της συνοχής των στελεχών της.