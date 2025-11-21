Tην Τετάρτη 12 Νοεμβρίου το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην επίσημη αίθουσα Συνεδρίων, βράβευσε τους άριστους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος. Οι φοιτητές που ξεχώρισαν λόγω της ακαδημαϊκής τους επίδοσης ήταν οι: Μελίνα Μπίτου, Αναστασία Κοντογιάννη, Κατερίνα Μακροπούλου, Ζωή Μπαρτσιώκα, Πηγή-Εύα Βυτανιώτη, Γεώργιος Δευτεραίος, Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, Φώτης Ζαγουρτζής, Ιάκωβος-Χρήστος Ζαρκάδης, Φώτης Ζαργουτζής, Ιάκωβος-Χρήστος Ζαρκάδης, Δημήτρης Καραβασίλης, Μίλτος Νικολόπουλος, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Ιωάννης Ράπτης, Νικόλαος Σγουρός, Βασίλειος Θωμαδάκης, Γεράσιμος Τσαλούπης, και η Δρ. Πολυξένη Βλιώρα.



Προσκεκλημένοι Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος κα. Μαριάννα Ανυφαντή, όπου ανήγγειλε την συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων», o κ. Αριστείδη Σεμσίρης FHAS, Senior Manager in Financial Services της PwC, o Δρ. Γεώργιος Μπάρτζης. R & D Data Science Manager της CIRCANA, και ο Κωνσνταντίνος Παγούρας, Υπεύθυνος Ανάπτυξης δικτύου της Insurance Market και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Α. Σαρρηγεωργίου.



Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, διά χειρός του Προέδρου της απένειμε υποτροφίες στους άριστους αποφοίτους του Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έτους 2024, στους άριστους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» του έτους 2024, καθώς και σε Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος που δημοσίευσε μέρος της διατριβής της σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους στο πεδίο της Ασφαλιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης (συγκεκριμένα στο περιοδικό «Ιnsurance: Mathematics and Economics» των εκδόσεων Elsevier).