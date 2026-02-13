Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη μεγαλύτερη έως σήμερα συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο MDRT Power Table, σε μια συνάντηση που ξεχώρισε για τη ζωντάνια, τη διαδραστικότητα και την ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο. Τα μέλη χωρίστηκαν τυχαία, μέσω κλήρωσης, σε τρεις ομάδες και κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα βιωματικό παιχνίδι: κάθε ομάδα σχεδίασε τον πιο… «άκυρο» ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Με χιούμορ, ευρηματικότητα και έντονο γέλιο, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν – μέσα από την υπερβολή – συμπεριφορές και πρακτικές που αξίζει να αποφεύγονται, μετατρέποντας το παιχνίδι σε έναν καθρέφτη επαγγελματικής αυτογνωσίας.

Στη συνέχεια, οι ομάδες παρέμειναν στις ίδιες θέσεις και το networking συνεχίστηκε γύρω από το τραπέζι. Σε κλίμα ανοιχτό και συνεργατικό, αναπτύχθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις για καθημερινές προκλήσεις, καλές τεχνικές πωλήσεων και αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τον πελάτη.

Το συγκεκριμένο Power Table χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως το πιο «γεμάτο» μέχρι σήμερα, τόσο σε συμμετοχή όσο και σε ποιότητα διαλόγου, επιβεβαιώνοντας ότι η δύναμη της κοινότητας ενισχύεται όταν η γνώση συνδυάζεται με τη βιωματική εμπειρία.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του MDRT Ελλάδος, Κατερίνα Χαραλαμπίδου, ανέφερε:

«Κάθε Power Table μας θυμίζει ότι η πραγματική εξέλιξη δεν έρχεται από τη θεωρία, αλλά από τη σύνδεση. Όταν μοιραζόμαστε εμπειρίες, μεγαλώνουμε όλοι μαζί. Και αυτό είναι το MDRT στην πράξη.»

Το MDRT συνεχίζει να δημιουργεί χώρους συνάντησης όπου η επαγγελματική εξέλιξη, η ανθρώπινη σύνδεση και η ανταλλαγή γνώσης συνθέτουν μια δυναμική κοινότητα που εξελίσσεται συλλογικά.